Alejandra Maglietti confesó su mayor miedo tras el nacimiento de su hijo Manuel: "Estuve..."

Y confesó: "Ahora, después de dos meses y medio ya lo baño sola, me animo más, estoy más canchera, pero los primeros 10 días estuve sin dormir mirándolo constantemente con miedo de que le pasara algo".

Cómo fue la presentación de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti vivió el lunes 11 de agosto una jornada inolvidable con la llegada de Manuel, su primer hijo. La noticia fue anunciada en vivo por Beto Casella durante la emisión de Bendita (El Nueve), generando una ola de alegría entre sus compañeros de panel.

La abogada y panelista debutó como mamá en la noche del lunes, y en el programa compartieron también la imagen inicial del recién nacido.

Manuel nació con un peso de 4.200 kilos, mediante una cesárea previamente planificada. Tanto él como Alejandra están en óptimas condiciones de salud.

"Si no es la noticia del año para este programa anda por ahí, ha nacido Manuel, el hijito de Maglietti y su pareja", expresó con entusiasmo Beto Casella.

"El hijito de Maglietti y su pareja. ¡4 kilos 200! Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo divino, hermoso, que gracias a Dios salió todo bien", añadió el conductor. "Se veía que iba a ser grandote", comentó Horacio Pagani. Más adelante, Beto dio detalles sobre el nacimiento: "Por supuesto cesárea programada y ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo".

En esa línea, el conductor remarcó que se tomarán un tiempo prudente antes de visitar al bebé, respetando la intimidad y el momento de felicidad que atraviesan Maglietti y su pareja.

"Y ahora todos pendientes sin molestarla. Cuando ella esté más tranquila con su criatura y el papá, sin invadirla, iremos a verla. Se hizo esperar, eh", concluyó Beto mientras mostraba en pantalla la primera foto de Manuel, que fue recibida con aplausos en el estudio.

El pequeño es fruto del vínculo amoroso entre la panelista y un abogado llamado Juan Manuel, con quien mantiene una relación desde hace casi dos años, siempre alejada del foco mediático.

Fue durante el verano que Maglietti compartió públicamente la noticia de su embarazo en el programa, y ahora finalmente llegó el instante más esperado: el comienzo de su maternidad soñada. ¡Felicitaciones!

