Soledad Pastorutti protagonizó un emotivo reencuentro en su ciudad natal con alguien que marcó su infancia

Al momento de despedirse, el chico confesó que todavía guarda las cartas que recibía de parte de la cantante cuando vivieron un romance: “No encontré las cartitas, sino las traía”.

“Tengo las cartitas, las voy a cotizar, nos mandábamos cartas a los 10, 11 años”, dijo él y Pastorutti cerró entre risas: “Yo no soy tran prolija, mi mamá seguró guardó, si yo escribía, le escribía a él”.

Embed

Qué dijo Soledad Pastorutti de su papá

Durante su emotivo regreso a Arequito, Soledad Pastorutti recorrió los lugares que marcaron su infancia, entre ellos el taller mecánico donde su padre trabajó durante décadas. En diálogo con Cristina Pérez en Camino a Casa (Telefe), la cantante recordó la confianza y el apoyo incondicional de su papá, Omar Alberto Pastorutti, quien creyó en su talento musical desde el primer momento.

La artista destacó la influencia de su mamá, pero subrayó que su padre siempre fue su motor y su refugio. “Él fue el único que confió en nosotras desde el principio por su convencimiento. Pidió hasta autos prestados para llevarnos a lugares. Siempre fue mi refugio, mi lugar seguro. Corría hacia él cuando me pasaba algo y le debo lo que soy, sin dudas”, confesó. La Sole recordó, además, que uno de sus primeros trabajos fue recorrer casa por casa para cobrar en ese mismo taller.

En ese espacio de recuerdos, también surgió la historia de amor de sus padres. Omar, mecánico de Arequito, conoció a Griselda Haydeé Zacchino, profesora de danza originaria de Los Molinos, un pueblo cercano. Su encuentro dio inicio a una familia unida y al nacimiento de Soledad y su hermana Natalia, quienes seguirían los pasos de sus padres y dejarían su propia huella en la música.