A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ALERTA

Flor Vigna reveló el angustiante problema de salud que atraviesa: "Me anunció la muerte"

La cantante y actriz Flor Vigna dejó a todos en shock al contar el delicado momento personal que atraviesa tras descubrir un problema de salud de manera inesperada.

11 may 2026, 09:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Flor Vigna reveló el angustiante problema de salud que atraviesa: Me anunció la muerte
Flor Vigna reveló el angustiante problema de salud que atraviesa: Me anunció la muerte

Flor Vigna reveló el angustiante problema de salud que atraviesa: "Me anunció la muerte"

Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón como nunca antes y revelar el difícil presente que atraviesa tanto a nivel físico como emocional.

A través de un challenge viral en redes sociales, la cantante, actriz y bailarina contó que una tomografía realizada en medio de sus exigencias laborales detectó un quiste en la cabeza, una noticia que la golpeó profundamente y encendió la preocupación de sus fanáticos.

“Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”, expresó con total sinceridad, dejando en evidencia el impacto que tuvo el diagnóstico en su vida.

Sin embargo, lo que más la afectó fue la manera en la que recibió la noticia. “Me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, lanzó, al recordar la cruda reacción del médico que la atendió.

Aunque aclaró que no atraviesa un cuadro terminal, Flor explicó que deberá continuar realizándose estudios y afrontar tratamientos médicos que demandarán tiempo, energía y también una importante inversión económica.

En ese contexto, la artista mostró su costado más vulnerable y habló también de las dificultades financieras que enfrenta tras apostar todo a su carrera musical.

“Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana”, explicó, reconociendo que su compromiso con sus proyectos la dejó en una situación complicada.

A pesar de la angustia y del duro panorama, Flor Vigna dejó en claro que no piensa bajar los brazos y aseguró que luchará para salir adelante tanto con su salud como con sus problemas personales.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Flor Vigna

Lo más visto