Flor Vigna reveló el angustiante problema de salud que atraviesa: "Me anunció la muerte"

Aunque aclaró que no atraviesa un cuadro terminal, Flor explicó que deberá continuar realizándose estudios y afrontar tratamientos médicos que demandarán tiempo, energía y también una importante inversión económica.

En ese contexto, la artista mostró su costado más vulnerable y habló también de las dificultades financieras que enfrenta tras apostar todo a su carrera musical.

“Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana”, explicó, reconociendo que su compromiso con sus proyectos la dejó en una situación complicada.

A pesar de la angustia y del duro panorama, Flor Vigna dejó en claro que no piensa bajar los brazos y aseguró que luchará para salir adelante tanto con su salud como con sus problemas personales.