Ricardo Darín reveló cuándo se produjo el distanciamiento con Luis Brandoni: "Cuando falleció mi hermana..."

Más adelante, Pía Shaw quiso saber si en los últimos días existió algún acercamiento entre ellos. Darín explicó que no, aunque sí mantenía contacto con Carlos Rottenberg, productor de la obra Quién es quién, que tenía a Brandoni como protagonista.

Además, el actor aclaró que no podrá asistir al velatorio, ya que debe viajar a Perú para presentar la obra Escenas de la vida conyugal, y los compromisos de agenda le impidieron modificar los pasajes.

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Qué crítica le había hecho Luis Brandoni a Ricardo Darín por la película Argentina, 1985

Luis Brandoni había generado polémica al lanzar una dura crítica hacia su colega Ricardo Darín por la película Argentina, 1985, a la que calificó directamente como "una canallada".

La declaración se había producido en una entrevista con Osvaldo Bazán, donde Brandoni sostuvo que "los muchachos peronistas hacen películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín". Según el actor, se trata de "esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine".

En relación con la trama del film, el actor había expresado: "Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa". Así había cuestionado la manera en que la producción retrata los hechos históricos.

Consultado sobre si había dialogado con alguien vinculado al proyecto que llegó a competir en los premios Oscar, Brandoni fue tajante: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".