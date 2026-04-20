Ricardo Darín reveló cuándo se produjo el distanciamiento con Luis Brandoni: "Cuando falleció mi hermana..."

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni, Ricardo Darín habló este lunes en A la Barbarossa (Telefe) y se refirió a la relación que mantuvo con el actor y la distancia que se generó entre ambos en los últimos años.
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Ricardo Darín recordó su vínculo con Luis Brandoni tras su muerte: habló de la distancia que los separó, de su hermana Alejandra y de gestos inolvidables.
Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Luis Brandoni, Ricardo Darín habló este lunes en A la Barbarossa (Telefe) y se refirió a la relación que mantuvo con el actor y la distancia que se generó entre ambos en los últimos años.
Darín recordó que el vínculo se quebró en el contexto de la polémica con la Asociación Argentina de Actores. Allí, Brandoni tuvo un fuerte cruce con su hermana Alejandra, y esa tensión nunca se resolvió. El artista había cuestionado la gestión de Alejandra al frente de la entidad, acusándola de “kirchnerizar” la institución. Esa diferencia política marcó un quiebre definitivo. Ricardo relató que incluso, cuando se produjo la muerte de su hermana, Brandoni no lo llamó.
"Conmigo tuvo gestos maravillosos y también de los otros. Pero recuerdo los maravillosos. Después la vida, él era de opinión elevada y no se quedaba callado. Tuvo encuentros con mi hermana cuando estaba al frente de la Asociación Argentina de Actores. Criticó duramente a mi hermana, pero mi tendencia siempre fue tratar de entenderlo y comprenderlo", expresó el protagonista de Argentina, 1985.
En ese momento, Analía Franchín le preguntó: "¿Ahí la grieta se impuso entre ustedes?". Y Darín respondió con sinceridad: "No fue una grieta (entre nosotros), fue algo más personal. Yo de todos modos creo que ahí se produjo un distanciamento. No me quiero esconder ni ser hipócrita. Se produjo un distanciamiento a punto tal que cuando falleció mi hermana no me llamó. Él era muy fuerte y muy encendido en sus opiniones. Eso lo llevó a cosas de enfrentamiento con gente que no hubiese deseado. Y estoy seguro de que si con mi hermana hubiese tenido un mano a mano, se hubiese solucionado todo. Yo quiero mucho a su familia, y lo recuerdo de esa forma. Él va a ser recordado, era un actor tremendo".
Más adelante, Pía Shaw quiso saber si en los últimos días existió algún acercamiento entre ellos. Darín explicó que no, aunque sí mantenía contacto con Carlos Rottenberg, productor de la obra Quién es quién, que tenía a Brandoni como protagonista.
Además, el actor aclaró que no podrá asistir al velatorio, ya que debe viajar a Perú para presentar la obra Escenas de la vida conyugal, y los compromisos de agenda le impidieron modificar los pasajes.
Luis Brandoni había generado polémica al lanzar una dura crítica hacia su colega Ricardo Darín por la película Argentina, 1985, a la que calificó directamente como "una canallada".
La declaración se había producido en una entrevista con Osvaldo Bazán, donde Brandoni sostuvo que "los muchachos peronistas hacen películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín". Según el actor, se trata de "esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine".
En relación con la trama del film, el actor había expresado: "Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa". Así había cuestionado la manera en que la producción retrata los hechos históricos.
Consultado sobre si había dialogado con alguien vinculado al proyecto que llegó a competir en los premios Oscar, Brandoni fue tajante: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".