Pablo Echarri despidió a Luis Brandoni con una frase que sorprendió a todos: "Nos enfrentamos..."

Pero no esquivó el pasado: “Hemos estado enfrentados. No solo en lo ideológico, sino también en discusiones internas sobre la política de los actores. Sin embargo, siempre fue con altura, defendiendo cada uno su punto de vista”.

En ese sentido, resaltó el rol de Brandoni como referente en la defensa de los derechos de los artistas: “Para quienes trabajamos en SAGAI, Beto fue un referente. Tenía un compromiso enorme con el colectivo”.

Incluso, recordó los momentos más tensos entre ambos, como la disputa entre SAGAI e Interarte, la entidad impulsada por Brandoni: “Fueron discusiones muy álgidas. Nos enojábamos mucho, pero había algo que siempre aparecía después: admiración y también cariño”.

Uno de los recuerdos más significativos que compartió fue el encuentro que lograron gracias a Carlos Rottemberg, en un intento por “achicar la grieta” dentro del ambiente artístico. “Ahí nos vimos reflejados. Él era tan apasionado como yo”, reconoció.

Sobre el final, Echarri dejó de lado cualquier diferencia y eligió quedarse con lo mejor: “Quiero expresarle todo mi respeto, saludar a su familia y amigos. Era único, inolvidable”.

Y cerró con una definición contundente sobre el legado del actor: “No había nadie como él. Podía hacer bondad o maldad con la misma verdad. Le daba espesor a cualquier obra. Era un verdadero grande”.