Así fue la historia de amor de Luis Brandoni con Saula Benavente, 33 años menor, quien lo acompañó hasta el final

Con humor y ternura, el actor solía bromear sobre la vida de su pareja: “Ella tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor”.

Una relación marcada por la complicidad y el afecto, que encontró su propio modo de funcionar y se mantuvo firme hasta el último día de Brandoni.

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A qué se dedican Florencia y Micaela, las hijas de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni volvió a poner en foco su costado más íntimo, lejos de los escenarios y la política. En ese ámbito personal, sus hijas Florencia y Micaela, fruto de su matrimonio con Marta Bianchi, siempre ocuparon un lugar fundamental.

Ambas construyeron sus vidas con bajo perfil, apartadas de la exposición mediática que acompañó la carrera de sus padres. Florencia se dedicó al mundo académico y social: es licenciada en Psicología por la UBA, autora de un libro en su especialidad y mediadora. También ejerce como profesora e investigadora en la UNTREF y dicta clases en distintas universidades. Micaela, por su parte, incursionó en la actuación en los años ’80 y ’90, pero luego se volcó a la comunicación y las relaciones públicas. Trabajó más de una década en The Estée Lauder Companies, fundó su propia agencia de prensa y eventos, y más tarde abrió un nail spa en Buenos Aires.

Durante más de tres décadas, Brandoni compartió su vida con Marta Bianchi, y de ese vínculo nacieron sus hijas, quienes lo acompañaron en diferentes etapas de su carrera y también en su vida personal. “Me casé muy joven, a los 23 años. Estuve 33 años con Marta, más cinco de novio, 38 años de mi vida, de modo que fue un gran amor y la consecuencia son mis hijas, mis nietos, los que me hacen sentir es que he pasado por esta vida”, recordaba en una entrevista con Alejandro Fantino.

Ese núcleo familiar se amplió con la llegada de sus nietos, Olivia, Catalina, Macarena y Tomás, quienes también fueron parte esencial de su cotidianeidad.

Así, Florencia y Micaela, con discreción pero presencia constante, se convirtieron en pilares de la vida del actor, el círculo íntimo que él mismo destacaba como lo más importante.