El baile sensual de Grecia Colmenares y Fabio Agostini en Gran Hermano que sacudió a todos: "Casi se lo..."

Las imágenes se vieron en La noche de los ex de Telefe y causó la total sorpresa al aire de Robertito Funes Ugarte, totalmente asombrado por la escena.

“Esto pasaba hace instantes. Brian ya casi sacándose el calzoncillo... Pero... ¡Ah no, Con Fabio! Vieron que Grecia no estaba dormida, ahí está. Es la única que casi se lo come a Fabio eh, ojo. Increíble, me quedé mudo. ¿Qué querés que te diga?”, deslizó el conductor.

El baile de Grecia y Fabio también fue muy comentado por los seguidores del programa en las redes sociales en una noche bien divertida para todos los participantes donde se destacó el acercamiento entre la artista y el español llegado desde La Casa de los Famosos.

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El especial pedido de Fabio Agostini por Luana en Gran Hermano

Fabio Agostini ingresó a la casa de Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos y ya expresó sus planes a futuro con Luana Fernández.

"Muy atento, caballero y muy pendiente de su look, se abrió muy bien a la casa", observó el conductor Santiago del Moro sobre el desempeño del joven con raíces argentinas, ya que su padre es de Mendoza.

"Atento con alguien en especial", agregó por su parte Javier Poza, conductor de la versión mexicana de GH. Y apuntó al repecto: "Acá Sol (Abraham) me estuvo hablando acerca de una señorita muy amable, gran anfitriona, muy ocupada en atender a Fabio llamada Luana", agregó.

A lo que el modelo e influencer lejos de bajar el tono sobre lo que siente por la morocha confesó: "La estoy mirando y me estoy distrayendo. Me han tratado muy bien sobre todo ella, aparte mira lo que es".

Por su parte, Luana se paró a su lado y dijo sonriendo: "Es un gusto tenerlo. Me encantaría irme para allá con él, de hecho me invitó".

Y Fabio ratificó su pedido para ir con ella al reality La casa de lo famosos en el exterior: "Si quieren lapodemos llevar de invitada, yo encantado", señaló el muchacho a pura conexión y complicidad con su compañera.