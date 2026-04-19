Brian Sarmiento y Danelik dieron el consentimiento a Gran Hermano pero no pudieron concretar: qué pasó

“No hicimos nada”, dijo Brian Sarmiento entre risas y todo quedó allí. Luego en la cocina, Danelik se acercó a Brian y le consultó: "¿Te llenaste o te quedaste con un poquito de hambre?", a lo que él respondió pícaro: "Estoy bien pero te comería a vos, pero no se puede".

A lo que la influencer tucumana, lejos de quedarse callada, redobló la apuesta: “Sí podés, pero no te vas a llenar, te vas a quedar con más hambre. Porque vas a querer repetir una y otra vez”.

En otro momento en la habitación y cuando ambos ya habían dado el consentimiento recostados en la cama, Martín Rodríguez apareció en el cuarto en dos ocasiones para hablar con sus compañeros y después Emanuel Di Gioia tuvo una manifestación corporal que hizo estallar de risas y sacarlos completamente del clima. "Por favor quién fue", expresó Danelik tentada.

brian sarmiento danelik gran hermano 2

La desesperación de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano de una deuda alimentaria

Brian Sarmiento fue notificado por la Justicia por una deuda alimentaria que mantiene con la madre de su hija y se dispuso un embargo sobre sus ingresos económico por su participación en el programa Gran Hermano.

Ante este escenario, el ex futbolista apeló la medida y ahora espera una resolución. Pepe Ochoa retomó la información que había dado Santiago Riva Roy en DDM (América Tv) y aportó desde LAM nuevos detalles sobre la situación judicial que involucra a Sarmiento.

“Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian, se mandó el embargo a Kuarzo y Telefe. Lo notificaron del tema", precisó el panelista.

Y amplió: "Lo que piden las madres de las hijas de Brian es que, como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero que cobra en Gran Hermano se deposite en una cuenta que dispone la Justicia, para que vaya a las hijas y así cancelar la deuda".

Ochoa reveló la contundente medida que tomó Brian Sarmiento al enterarse de este tema: "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación", aseguró.

"La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie", finalizó el panelista sobre el conflicto judicial que envuelve al ex futbolista.