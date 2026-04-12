La primera foto de Andrea del Boca desde su casa tras el accidente y su salida de Gran Hermano

Luego del accidente que generó preocupación y la obligó a abandonar Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca reapareció públicamente con una imagen desde su casa que llevó tranquilidad a sus seguidores.
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Andrea del Boca reapareció en redes con un mensaje tranquilizador y una imagen íntima junto a su hija, tras el episodio que la obligó a abandonar el reality.
Luego del accidente que generó preocupación y la obligó a abandonar Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca reapareció públicamente con una imagen desde su casa que llevó tranquilidad a sus seguidores.
En las últimas horas, comenzó a circular la primera foto de la actriz en su hogar, donde se la puede ver sentada en un sillón, acompañada por su hija, Anna Chiara del Boca, y su perro labrador. La postal refleja un momento de calma y recuperación tras los días de incertidumbre.
La imagen estuvo acompañada por un mensaje reparador: “Mimos que todo lo curan”. Y sumó un texto aún más directo para sus fans: “Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”.
La publicación no tardó en generar una ola de comentarios positivos y mensajes de cariño, luego del abrupto episodio que marcó su salida del reality y dejó muchas dudas sobre su estado de salud.
Minutos después de compartir esa primera imagen, Andrea del Boca volvió a expresarse y sorprendió con un pedido muy especial junto a su hija, dirigido a sus seguidores en medio de la competencia. “La Andreaneta pide: Brian al 9009...”, lanzó en referencia a Brian Sarmiento, y reforzó el mensaje con insistencia: “Voten, voten, voten, voten”, rogó. Y sumó una expresión más: "Chau, chau, chauuuuu Brian".
Mientras tanto, crece la expectativa por su posible regreso a la vida pública y, especialmente, por si retomará su participación en el programa.
El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones tras el accidente que derivó en su salida de la casa. En ese contexto, Moria Casán dio su mirada en LAM (América TV) y no esquivó ningún tema.
La actriz había quedado en boca de todos tras su caída, que incluso fue mostrada al aire por Santiago del Moro y la producción para despejar dudas. A eso se sumó la reaparición de Ricardo Biasotti, quien volvió a referirse públicamente a ella.
Sobre el episodio, Moria fue empática pero también directa: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". Sin embargo, también analizó las consecuencias mediáticas de su regreso a la exposición: "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía".
La conductora también recordó su vínculo con el entorno de la actriz: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada", señaló en relación a la madre de Del Boca.
En cuanto a su participación en el reality, fue tajante: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover". Y agregó una reflexión sobre el presente de la actriz: "Volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella, debe gozarla".
Por último, fiel a su estilo, dejó abierta la puerta a un posible regreso de Del Boca al programa: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, lo va hacer".