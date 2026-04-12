La primera foto de Andrea del Boca desde su casa tras el accidente y su salida de Gran Hermano

Minutos después de compartir esa primera imagen, Andrea del Boca volvió a expresarse y sorprendió con un pedido muy especial junto a su hija, dirigido a sus seguidores en medio de la competencia. “La Andreaneta pide: Brian al 9009...”, lanzó en referencia a Brian Sarmiento, y reforzó el mensaje con insistencia: “Voten, voten, voten, voten”, rogó. Y sumó una expresión más: "Chau, chau, chauuuuu Brian".

Mientras tanto, crece la expectativa por su posible regreso a la vida pública y, especialmente, por si retomará su participación en el programa.

El pedido de Andre del Boca

¿Qué dijo Moria Casán sobre Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano?

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones tras el accidente que derivó en su salida de la casa. En ese contexto, Moria Casán dio su mirada en LAM (América TV) y no esquivó ningún tema.

La actriz había quedado en boca de todos tras su caída, que incluso fue mostrada al aire por Santiago del Moro y la producción para despejar dudas. A eso se sumó la reaparición de Ricardo Biasotti, quien volvió a referirse públicamente a ella.

Sobre el episodio, Moria fue empática pero también directa: "Me dio mucha pena verla. No hay nada peor que golpearse la cara, pobre mujer". Sin embargo, también analizó las consecuencias mediáticas de su regreso a la exposición: "Me parece que le va a costar muy caro esta exposición a ella, más allá de volver a ser la reina en este momento de lo que tanto anhelo, tanta abstinencia tenía".

La conductora también recordó su vínculo con el entorno de la actriz: "Siempre tuvo un trato muy de diva para el resto, no saludaba. A mí no me tocó eso, siempre muy educada", señaló en relación a la madre de Del Boca.

En cuanto a su participación en el reality, fue tajante: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover". Y agregó una reflexión sobre el presente de la actriz: "Volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella, debe gozarla".

Por último, fiel a su estilo, dejó abierta la puerta a un posible regreso de Del Boca al programa: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, lo va hacer".



