Andrea Taboada se quebró al hablar de su salida de LAM: "Me duele un montón"

"Ahora, en principio, voy a hacer Pasaplatos (El Trece), que conduce Carina Zampini. La idea, la verdad, me re divierte, porque me gusta que me vean haciendo otra cosa. Me gusta hacer cosas distintas. No es que vengo del palo de periodismo, igual encontré algo que amo. No podía hacer las dos cosas, pero no por un tema de horario, sino porque son productoras que compiten en ese horario, con programas distintos", contó Estefi.