Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: "Es una..."

Así, Ángel de Brito cerró la puerta a una posible visita de Sol Abraham a LAM y dejó una frase que seguramente dará que hablar. Con su habitual estilo frontal, el periodista dejó en evidencia que los tiempos de la televisión no esperan y que, al menos para su programa, el momento de la ganadora de Gran Hermano ya quedó atrás.

La polémica promesa de Sol Abraham sobre los 70 millones que ganó en Gran Hermano

En medio de la polémica con Ángel de Brito, volvió a cobrar relevancia una particular promesa que Sol Abraham hizo durante su paso por Gran Hermano. La participante había asegurado que, si se consagraba ganadora, donaría el premio a sus seguidores como una forma de agradecerles el apoyo. "El premio va a ser para ellos. Yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo", expresó en una de las galas, lo que provocó cuestionamientos dentro de la casa.

Finalmente, la tucumana se quedó con el primer puesto y obtuvo 70 millones de pesos y una casa prefabricada. Tras su victoria, trascendió que mantenía la intención de repartir el dinero entre sus fanáticos, aunque hasta el momento no hay confirmación de que haya concretado la donación.