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Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: "Es una..."

El conductor de LAM, Ángel de Brito, fue categórico al referirse a la ganadora de Gran Hermano, Sol Abraham.

9 oct 2026, 17:50
Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: Es una...

Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: "Es una..."

Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: Es una...

Ángel de Brito aniquiló a Sol Abraham por una actitud polemiquísima: "Es una..."

Ángel de Brito volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de lanzar una durísima respuesta contra Sol Abraham, la ganadora de Gran Hermano. Durante su programa Ángel Responde, que se emite por Bondi, el periodista fue consultado sobre la posibilidad de recibir a la exparticipante en LAM y no dudó en expresar su postura con una frase tajante.

Lejos de mostrarse dispuesto a concretar una entrevista, De Brito dejó en claro que la oportunidad de Sol Abraham para visitar el ciclo de América TV ya había pasado. Su respuesta sorprendió por el tono y por la contundencia con la que descartó la posibilidad de tenerla como invitada.

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"¿Quiere venir a LAM? Ya no está invitada. Ya pasó su tiempo", disparó el conductor, sin vueltas. De esta manera, dio a entender que el momento indicado para que la ganadora del reality participara del programa había quedado atrás y que, por ahora, no tenía intenciones de modificar su decisión.

Pero Ángel fue todavía más lejos y explicó por qué Sol Abraham había perdido su oportunidad de sentarse en el estudio de LAM. "Los ganadores de Gran Hermano siempre vinieron a la semana de la final. Ahora estamos con MasterChef, ya no nos importa", sentenció, marcando una clara diferencia entre el interés que generaba el reality al finalizar y la actualidad televisiva.

Así, Ángel de Brito cerró la puerta a una posible visita de Sol Abraham a LAM y dejó una frase que seguramente dará que hablar. Con su habitual estilo frontal, el periodista dejó en evidencia que los tiempos de la televisión no esperan y que, al menos para su programa, el momento de la ganadora de Gran Hermano ya quedó atrás.

La polémica promesa de Sol Abraham sobre los 70 millones que ganó en Gran Hermano

En medio de la polémica con Ángel de Brito, volvió a cobrar relevancia una particular promesa que Sol Abraham hizo durante su paso por Gran Hermano. La participante había asegurado que, si se consagraba ganadora, donaría el premio a sus seguidores como una forma de agradecerles el apoyo. "El premio va a ser para ellos. Yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo", expresó en una de las galas, lo que provocó cuestionamientos dentro de la casa.

Finalmente, la tucumana se quedó con el primer puesto y obtuvo 70 millones de pesos y una casa prefabricada. Tras su victoria, trascendió que mantenía la intención de repartir el dinero entre sus fanáticos, aunque hasta el momento no hay confirmación de que haya concretado la donación.

     

 

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