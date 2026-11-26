Scalora hizo entonces una comparación inesperada con una de las películas que protagonizó Carolina Pampita Ardohain: "Es como la película de Pampita, la empecé a ver y no la pude dejar de ver".

Fue entonces cuando el conductor reveló qué fue lo que menos le gustó de la serie y cuestionó el desarrollo de la trama: "No pasa nada. Vas viendo, vas viendo y no pasa nada".

A diferencia de él, su compañero reconoció que abandonó la ficción pese a las buenas críticas que había leído antes de empezar a verla: "Yo no la vi toda, la abandoné por suerte, pero la empecé a mirar porque vi mucha gente que decía que era una sorpresa y que estaba muy bien".

Sin embargo, más allá de sus objeciones, De Brito destacó la calidad de la producción y reconoció el trabajo que hubo detrás de la ficción: "Ya lo creo. Está muy bien hecha, muy bien realizada", concluyó.