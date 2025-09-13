Angustia y preocupación por Thiago Medina: piden dadores de sangre y se multiplican las oraciones

“Necesitamos 25 donadores de cualquier factor. El que pueda que se acerque al Hospital de Moreno Mariano y Luciano de la Vega en el transcurso del día. Desde ya muchas gracias”, pidió Brisa Medina en un posteo que inmediatamente fue replicado por cientos de fanáticos del ex Gran Hermano 2022, y por supuesto por sus amigos y familiares.

En tanto, desde el noticiero de A24 detallaron que "interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años [...] por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", sobre los primeros datos concretos del accidente vial.

Pidenn dadores de sangre para Thiago Medina - A24

Asimismo, y mientras se espera el parte médico oficial, fue su expareja Daniela Celis quien a primera hora de este sábado confirmó la extirpación del bazo y las importantes lesiones que padece Thiago en la región torácica, así como también que permanece estable aunque completamente sedado en terapia intensiva.

Además, Celis -así como también las hermanas de Medina- pidió cadena de oración por la salud de Thiago, y acompaña al padre de sus hijas en el hospital desde anoche mismo ni bien se enteró del gravísimo accidente a pesar de que están están separados desde hace algunos meses.

Pedido de dadores de sangre para Thiago Medina

Qué dice el parte policial sobre el accidente que dejó en terapia intensiva a Thiago Medina

La reconstrucción policial del accidente que sufrió Thiago Medina revela que el joven ex participante de Gran Hermano se vio involucrado en un violento siniestro vial mientras circulaba en su moto el viernes por la noche. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, un cruce señalado por su escasa señalización y considerado de riesgo para los conductores. Allí, Medina impactó de manera violenta contra la parte trasera de un automóvil, lo que derivó en un cuadro de extrema gravedad.

Tras el choque, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Moreno, en estado crítico. Una vez en el centro de salud, los médicos lograron estabilizarlo, aunque debido a la magnitud de las lesiones debieron intervenirlo quirúrgicamente de inmediato. En esa intervención, se le practicó la extirpación del bazo, además de atender otras complicaciones internas producto del accidente.

thiago medina.jpg

A pesar de que Medina llevaba casco en el momento del impacto, las consecuencias fueron severas. Según los primeros reportes, además de los daños abdominales, presentó también lesiones pulmonares que agravaron aún más su cuadro clínico. Por estas razones, permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo un pronóstico reservado y con constante monitoreo médico.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial por parte del hospital. Sin embargo, la información policial coincide en destacar tanto la violencia del choque contra el vehículo como la peligrosidad del cruce donde se produjo el siniestro. En tanto, su familia permanece junto a él, acompañándolo en este momento delicado y a la espera de su evolución.