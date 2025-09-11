La frase letal de La China Suárez que hunde a Cris Morena, en plena polémica con Gastón Soffritti

"Nacho Riera y La China en los pasillos... por favor... ¡Siempre estaban matándose, a los gritos! Estaban demasiado enamorados", le dijo Cris a La China en el Gran Rex.

"Era mucha la convivencia, era mucha intensidad. Mucho tiempo de novios”, recordó la actriz y, enseguida, le hizo un pase de factura a la productora. "¿Vos no sos de pelearte Cris, no? Vos sos súper tranquila", lanzó, irónica. "Cero gritos Cris. ¡No, no grita nada!", acotó Gimena Accardi, picante, que también estaba en ese homenaje.

¿Cuáles fueron los dichos de Gastón Soffritti sobre Cris Morena?

Por estas horas trascendió la denuncia por malos tratos que Gastón Soffritti habría realizado de manera encubierta contra Cris Morena en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas. Se trata del primer trabajo escrito por el actor, publicado el pasado 1° de septiembre, en el que relata su historia y su recorrido en el medio en primera persona.

Soffritti, de 33 años, acumula 24 en el mundo artístico. Tras debutar a los 9 años en la telenovela Yago, Pasión Morena, y luego participar en ficciones como Rincón de Luz y Floricienta, fue uno de los tantos pequeños intérpretes que pasaron por la factoría de Cris Morena en los primeros pasos de su carrera.

A solo diez días del lanzamiento del libro, en Vamos Las Chicas, programa conducido por Mercedes Cordero junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio en la pantalla de El Canal de la Ciudad, se leyeron algunos fragmentos en los que, aunque sin nombrarla directamente, todo indica que Soffritti se referiría a Cris Morena al detallar duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales.

"Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", describió meticulosamente Soffritti, según leyeron textualmente desde el ciclo.

En ese momento, una de las periodistas recordó y planteó a modo de consulta: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaban los tratos con la gente?”.

Al continuar con el texto, las panelistas resaltaron otro pasaje en el que Soffritti narraba: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”. Sobre esto comentaron: "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra".

Lo cierto es que la polémica recién comienza y, probablemente, será Gastón Soffritti quien deba aclarar si efectivamente sus palabras estaban dirigidas a la creadora de ficciones como Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó siendo un niño.