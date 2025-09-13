A24.com

MOMENTO DIFÍCIL

Solo y sin techo, Jorge Martínez le pidió ayuda a Linda Peretz en su regreso al país

El actor de 78 años Jorge Martínez volvió a Argentina tras seis meses viviendo en México, y ante la falta de vivienda se contactó con la directora de La Casa del Teatro. Los detalles.

13 sept 2025, 07:00
En enero de este año, el popular actor Jorge Martínez generó una enorme preocupación cuando intentó quitarse la vida en La Casa del Teatro en medio de un fuerte cuadro de depresión. Claro que fue asistido inmediatamente y tras su internación en una clínica de salud mental, y su consiguiente recuperación, se reencontró con un viejo amor.

La mujer en cuestión, una actriz azteca de nombre Daphne, le brindó por entonces una enorme contención y apostando nuevamente a la relación, el actor decidió mudarse a México y casarse. Pero lo cierto es que las cosas no resultaron, la boda fue cancelada y él regresó a Buenos Aires.

Es en este contexto que Jorge Martínez, ya en el país, volvió a contactarse con Linda Peretz -directora de La Casa del Teatro- para poder volver a vivir allí ante la falta de un techo propio.

Así lo informó por estas horas Daniel Ambrosino en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV. “Jorge Martínez, tuvo que salir de la casa del teatro por un asunto que terminó siendo confuso. Se reencontró con un amor, una mujer, Daphne, mexicana, se lo llevó a vivir con ella a México. Estuvieron alrededor de seis meses, la relación se desgastó, se terminó el amor y Martínez volvió a la República Argentina”, comenzó detallando el periodista.

Al tiempo que detalló: “Por estos momentos está viviendo por la zona de Recoleta. La información de último momento es que posiblemente Jorge Martínez vuelva a la Casa del Teatro. Ya empezó a hacer los trámites”. Según el propio Martínez le confió a Ambrosino, está a la espera de que Linda Peretz lo autorice a regresar a vivir a La Casa del Teatro.

“Para estar en la casa del teatro, tenés que estar físicamente y psicológicamente bien. Lo cual significa que sí tiene el ok para ingresar nuevamente, esos dos temas están resueltos”, continuó explicando el panelista del programa de América TV, al tiempo que compartió un mensaje de audio del actor quien explicó la situación: “No está descartado, estoy haciendo todos los trámites para entrar en la Casa del Teatro. Ahora me tienen que dar el último okay, pero espero que sea esta semana o la próxima”.

Vale recordar que La Casa del Teatro funciona como un refugio para aquellos artistas retirados que no cuentan con los medios de subsistencia propios. Y fue este verano cuando, viviendo allí, Martínez estuvo a punto de caer al abismo desde el noveno piso en un momento de profunda angustia y depresión. Pero afortunadamente estaba allí Jonathan -un empleado del lugar-, que logró evitar la tragedia gracias a su rápido accionar.

Así las cosas, de no haber ningún inconveniente, lo más probable es que el histórico actor que protagonizó tantas películas y telenovelas en las décadas de los '70 , '80 y'90, incluso con estrellas internacionales como Verónica Castro y Raffaella Carrà con quienes también vivió fugaces pero fogosos romances, en breve vuelva a vivir en la La Casa del Teatro.

Jorge Martínez y Daniel Ambrosino - captura A la tarde

La trayectoria artística de Jorge Martínez

El actor argentino Jorge Martínez tiene una trayectoria artística destacada que abarca más de cinco décadas. Comenzó su carrera a principios de los años 70, debutando en cine en 1971 con la película "Pájaro Loco" y en teatro con la obra "40 kilates" dirigida por Daniel Tinayre.

Su gran auge llegó en los años 80, cuando se consagró como uno de los galanes más importantes de la televisión argentina, protagonizando exitosas telenovelas como "La extraña dama", "El extraño retorno de Diana Salazar", "Micaela", "Verónica, el rostro del amor" y "María de nadie". En estas producciones se compartió pantalla con actrices destacadas como Luisa Kuliok, Grecia Colmenares y Verónica Castro, y también participó en el exitoso elenco de "Cuatro hombres para Eva".

Jorge Martínez y Luisa Kuliok - La extraña dama

Martínez también trabajó en cine con películas como "El telo y la tele", "Repo Man" y "Comandos azules en acción", demostrando versatilidad en géneros desde comedias hasta dramas. Su fama traspasó fronteras, trabajando internacionalmente en países como Estados Unidos, Italia, México y Puerto Rico.

Con más de 50 años de carrera, Jorge Martínez ha dejado una huella imborrable en la cultura popular argentina y latinoamericana. En los últimos años, se alejó de la vida pública y artística, residiendo durante bastante tiempo en la Casa del Teatro en Buenos Aires, hasta el triste episodio del verano pasado.

