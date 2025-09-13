Solo y sin techo, Jorge Martínez le pidió ayuda a Linda Peretz en su regreso al país

Embed

Al tiempo que detalló: “Por estos momentos está viviendo por la zona de Recoleta. La información de último momento es que posiblemente Jorge Martínez vuelva a la Casa del Teatro. Ya empezó a hacer los trámites”. Según el propio Martínez le confió a Ambrosino, está a la espera de que Linda Peretz lo autorice a regresar a vivir a La Casa del Teatro.

“Para estar en la casa del teatro, tenés que estar físicamente y psicológicamente bien. Lo cual significa que sí tiene el ok para ingresar nuevamente, esos dos temas están resueltos”, continuó explicando el panelista del programa de América TV, al tiempo que compartió un mensaje de audio del actor quien explicó la situación: “No está descartado, estoy haciendo todos los trámites para entrar en la Casa del Teatro. Ahora me tienen que dar el último okay, pero espero que sea esta semana o la próxima”.

Vale recordar que La Casa del Teatro funciona como un refugio para aquellos artistas retirados que no cuentan con los medios de subsistencia propios. Y fue este verano cuando, viviendo allí, Martínez estuvo a punto de caer al abismo desde el noveno piso en un momento de profunda angustia y depresión. Pero afortunadamente estaba allí Jonathan -un empleado del lugar-, que logró evitar la tragedia gracias a su rápido accionar.

Así las cosas, de no haber ningún inconveniente, lo más probable es que el histórico actor que protagonizó tantas películas y telenovelas en las décadas de los '70 , '80 y'90, incluso con estrellas internacionales como Verónica Castro y Raffaella Carrà con quienes también vivió fugaces pero fogosos romances, en breve vuelva a vivir en la La Casa del Teatro.

Jorge Martínez y Daniel Ambrosino - captura A la tarde

La trayectoria artística de Jorge Martínez

El actor argentino Jorge Martínez tiene una trayectoria artística destacada que abarca más de cinco décadas. Comenzó su carrera a principios de los años 70, debutando en cine en 1971 con la película "Pájaro Loco" y en teatro con la obra "40 kilates" dirigida por Daniel Tinayre.

Su gran auge llegó en los años 80, cuando se consagró como uno de los galanes más importantes de la televisión argentina, protagonizando exitosas telenovelas como "La extraña dama", "El extraño retorno de Diana Salazar", "Micaela", "Verónica, el rostro del amor" y "María de nadie". En estas producciones se compartió pantalla con actrices destacadas como Luisa Kuliok, Grecia Colmenares y Verónica Castro, y también participó en el exitoso elenco de "Cuatro hombres para Eva".

Jorge Martínez y Luisa Kuliok - La extraña dama

Martínez también trabajó en cine con películas como "El telo y la tele", "Repo Man" y "Comandos azules en acción", demostrando versatilidad en géneros desde comedias hasta dramas. Su fama traspasó fronteras, trabajando internacionalmente en países como Estados Unidos, Italia, México y Puerto Rico.

Con más de 50 años de carrera, Jorge Martínez ha dejado una huella imborrable en la cultura popular argentina y latinoamericana. En los últimos años, se alejó de la vida pública y artística, residiendo durante bastante tiempo en la Casa del Teatro en Buenos Aires, hasta el triste episodio del verano pasado.