Wanda Nara y su nuevo novio viajaron a Punta del Este: las imágenes

¿Qué hay detrás del video de Wanda Nara con Martín Migueles que despertó rumores de embarazo?

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a ser protagonista en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram que no tardó en generar revuelo. La mediática se mostró en un boliche junto a un hombre cuya identidad no fue revelada de inmediato, lo que disparó especulaciones de todo tipo.

En el breve clip, Wanda aparece frente a un espejo, grabándose con su celular. En ese momento, un joven se acerca y le acaricia la panza, gesto que muchos interpretaron como una posible insinuación de embarazo. El rostro del acompañante no se ve, ya que permanece mirando hacia otro lado, pero los tatuajes en su brazo permitieron identificarlo.

¿Quién es el hombre que aparece junto a Wanda en el video? Todo apunta a que se trata de Martín Migueles, un empresario vinculado a Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza por una causa que lo investiga por haber “plantado” droga y un arma en el vehículo de Francisco Hauque, en el marco de un presunto operativo falso. Migueles, además, estaría llamado a declarar como testigo en esa causa.

La relación entre Wanda y Migueles no comenzó con este video. Días antes, ambos fueron vistos en el estadio Monumental durante el partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias, donde compartieron tribuna junto a los hijos de la empresaria. También se los vio en el recital de Lali Espósito en Vélez y en una cena íntima, lo que refuerza la idea de que comparten más que una simple amistad.

La cercanía entre ambos llamó la atención, especialmente por los vínculos de Migueles con Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En Intrusos (América TV), Paula Varela detalló: “(Martín) Tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa”, comentó la panelista.

Aunque Wanda negó públicamente estar en pareja —“No tengo novio. Es mi entrenador”—, los gestos, salidas y publicaciones borradas no hicieron más que alimentar los rumores. La empresaria, fiel a su estilo, sigue jugando con el misterio mientras los medios y las redes intentan descifrar el verdadero vínculo con Migueles.