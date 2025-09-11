El filoso descargo de Carlos Monti sobre la TV actual: "Se fue degradando todo"

Sin dudas, Carlos Monti es una palabra autorizada para hablar de medios. El periodista de espectáculos tiene una ardua trayectoria, tiene siempre buena información y es atinado cada vez que hace un comentario.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El periodista Carlos Monti fue contundente al dar su opinión sobre el nivel de profesionalismo actual en el medio.
Sin dudas, Carlos Monti es una palabra autorizada para hablar de medios. El periodista de espectáculos tiene una ardua trayectoria, tiene siempre buena información y es atinado cada vez que hace un comentario.
En las últimas horas, el conductor de Mediodía bien arriba, su ciclo en TV Pública, lanzó una opinión tajante sobre los nuevos periodistas y panelista, que coparon la televisión, y cómo se fue "degradando" el oficio.
"¿Qué opinas de los jóvenes periodistas?", le preguntaron en una nota en el streaming del canal oficial. Filoso, Carlos Monti respondió: "Hay 'colegas' que piensan que hacer periodismo es publicar y decir cualquier cosa. Hay algunos que son muy buenos y otros que tiran la toalla rápidamente".
"Cuando estaba ene Gente, Chiche Gelblung me mandó tres días a esperar a Nélida Lobato en la puerta de su casa. La dedicación que teníamos nosotros no la tienen los chicos. Los chicos de hoy dicen: '¿cómo voy a hacer eso por una figura?'. Yo digo: '¿Vos querés la nota o no querés la nota?'. Nosotros nos desesperábamos para tener la nota de tapa de revista Gente, que vendía 350 mil ejemplares todas las semanas", siguió.
Carlos Monti también señaló que en el medio hay profesionales que carecen de "rigor periodístico". "Hay gente trabajando en los medios que, años atrás, no hubieran pisado la vereda de Azopardo 759 (donde funcionaba la redacción de Gente). Se fue degradando todo. En todos los ámbitos. Yo creo que, en definitiva, el rigor periodístico termina triunfando, porque eso el público te lo agradece. Ahora, Si vamos a usar las redes sociales para informarnos, estamos en problemas", remató.
Carlos Monti se refirió al romance que mantuvo con Elizabeth, una gran amiga de su esposa Silvia Liceaga, quien falleció en noviembre de 2023 a causa de una enfermedad.
Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) que el periodista estaba en pareja con una amiga de su esposa llamada “Lizy”. Carlos lo negó rotundamente, tal como había hecho con su expareja desde el inicio de la relación, según contó ella. Días después, fue la propia Elizabeth quien confirmó con detalles la relación y cómo había comenzado.
Con nada más que ocultar y para no dejar la última palabra, Monti decidió dar su versión en LAM (América TV). “No es fácil, justo hoy se cumplen 44 años de mi casamiento”, comenzó la entrevista.
“No me resulta nada fácil la historia, pero trato de llevarlo como puedo, y tratando de hacer las cosas como me salgan”, agregó, mencionando también a Santiago Riva Roy y cómo, desde que enviudó, mantuvo relaciones serias que no prosperaron.
Sobre lo sucedido con Lizy, explicó: “Hay una cuestión que es preservar. Yo traté de preservar, mis hijos lo sabían desde el primer día. Pero preservar la pareja, sobre todo cuando la otra persona no es del medio, le cuesta entender algunos parámetros que tenemos nosotros”.