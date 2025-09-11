El filoso descargo de Carlos Monti sobre la TV actual: "Se fue degradando todo"

Carlos Monti también señaló que en el medio hay profesionales que carecen de "rigor periodístico". "Hay gente trabajando en los medios que, años atrás, no hubieran pisado la vereda de Azopardo 759 (donde funcionaba la redacción de Gente). Se fue degradando todo. En todos los ámbitos. Yo creo que, en definitiva, el rigor periodístico termina triunfando, porque eso el público te lo agradece. Ahora, Si vamos a usar las redes sociales para informarnos, estamos en problemas", remató.

¿Quién es la nueva pareja de Carlos Monti?

Carlos Monti se refirió al romance que mantuvo con Elizabeth, una gran amiga de su esposa Silvia Liceaga, quien falleció en noviembre de 2023 a causa de una enfermedad.

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) que el periodista estaba en pareja con una amiga de su esposa llamada “Lizy”. Carlos lo negó rotundamente, tal como había hecho con su expareja desde el inicio de la relación, según contó ella. Días después, fue la propia Elizabeth quien confirmó con detalles la relación y cómo había comenzado.

Con nada más que ocultar y para no dejar la última palabra, Monti decidió dar su versión en LAM (América TV). “No es fácil, justo hoy se cumplen 44 años de mi casamiento”, comenzó la entrevista.

“No me resulta nada fácil la historia, pero trato de llevarlo como puedo, y tratando de hacer las cosas como me salgan”, agregó, mencionando también a Santiago Riva Roy y cómo, desde que enviudó, mantuvo relaciones serias que no prosperaron.

Sobre lo sucedido con Lizy, explicó: “Hay una cuestión que es preservar. Yo traté de preservar, mis hijos lo sabían desde el primer día. Pero preservar la pareja, sobre todo cuando la otra persona no es del medio, le cuesta entender algunos parámetros que tenemos nosotros”.