Daniela Celis dio nuevos y duros detalles de la salud de Thiago Medina tras su accidente: "Le extirparon el..."

"Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias", completó, en tanto, la morocha su reporte sobre cómo sigue el papá de sus hijas Laia y Aimé en medio de uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Cómo fue el accidente que sufrió Thiago Medina

Según relató este viernes Pepe Ochoa en LAM (América TV), apenas unos minutos después de ocurrido el accidente, el hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche. “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, explicó el periodista que fue a quien le tocó dar la triste noticia al aire.

“Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, agregó Ochoa a modo de intentar dilucidar qué fue lo que pudo haber sucedido.

En tanto, acto seguido Ochoa compartió un audio de la propia Daniela Celis que, llorando en medio de la desesperación, estaba tomando conocimiento de lo sucedido y estaba camino al hospital al que había sido trasladado: "No sé. Lo único que pido es cadena de oración. Cadena de oración entre todos".

Por qué se separaron Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina decidieron poner fin a su relación después de dos años de convivencia y de haber formado una familia juntos. Según ambos, la principal razón que los llevó a esta determinación fue la pérdida de intimidad en la pareja, un aspecto que comenzó a marcar una distancia significativa en los últimos meses.

Daniela reconoció públicamente que, tras convertirse en madre, atravesó un cambio profundo en su vida personal que repercutió directamente en su deseo sexual. Esa falta de interés, explicó, terminó convirtiéndose en un obstáculo difícil de sobrellevar en la relación. Thiago, por su parte, fue directo y le manifestó que, si no podían sostener una vida sexual activa, prefería separarse para tener la posibilidad de relacionarse con otras personas.

Conscientes de la situación, los dos establecieron acuerdos claros en torno a la fidelidad con el objetivo de evitar conflictos mayores. Pese a la decisión de seguir caminos distintos, remarcaron que mantienen un trato cordial y respetuoso, sobre todo pensando en el bienestar de sus hijas gemelas, quienes hoy son su prioridad absoluta.

Thiago, al confirmar la ruptura, expresó que ya venían atravesando un tiempo de crisis y que la separación fue el resultado natural de ese proceso. Daniela, en tanto, se mostró afectada pero firme en la idea de que la decisión fue necesaria para preservar la armonía y la salud emocional de la familia.

La situación, sin embargo, se tornó aún más compleja cuando comenzaron a circular versiones sobre una infidelidad de Thiago con La Tana, también exparticipante de otra edición de Gran Hermano diferente a la que los encontró a ellos en la casa. Ante esas especulaciones, Daniela no dudó en expresarse en vivo, visiblemente conmovida, y admitió lo doloroso que fue enfrentarse a esa confesión pública.