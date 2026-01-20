Nació Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: la primera foto

Este martes 20 de enero de 2026 cambió para siempre las vidas de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Desde las redes sociales, la actriz confirmó con alegría el nacimiento de Vito, su primer hijo.
La actriz Sofía Pachano comunicó este martes la feliz noticia del nacimiento de su hijo Vito, fruto de su amor con Santiago Ramundo.
A través de una tierna postal del bebé, donde se veía parte de su cara, Sofía Pachano le dio bienvenida al mundo a su hijo: "Holi Vito Ramundo Pachano. Aká bb millas", indicó con profunda emoción desde sus historias de Instagram acompañando la tierna postal con un emoji de un corazón.
Tras cinco años de relación, en julio de 2025 la pareja confirmaba la linda noticia del embarazo a través de un emotivo video. "¡Estamos embarazados!", anunciban con alegría mostrando la pancita.
La actriz de 37 años, hija de Ana Sans y Aníbal Pachano, contó en las redes este martes sobre el nacimiento de su primer hijo y se mostró totalmente emocionada al presentarlo a sus seguidores.
Fue Ángel de Brito en LAM (América Tv) quien había dado primero la feliz noticia tras charlar con Sofia y autorizarlo a hacerlo público. "Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", indicó el conductor.
Luego de varios meses de espera, finalmente llegó el día más especial para Sofía Pachano y Santiago Ramundo con el nacimiento de su hijo Vito.
La actriz Sofía Pachano realizó un baby shower muy particular con sus amigos y familiares más cercanos a poco del nacimiento de su primer hijo con su pareja Santiago Ramundo.
La actriz mostró desde su cuenta en Instagram las fotos del baby shower que es tendencia con una torta muy original y bordados a mano. "Welcome BB Millas", se leía en un cartel central de la mesa de dulces.
“Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, comentó Sofía sobre su madre, Ana Sans, quien estuvo presente en la fiesta donde predominó el color blanco.
En la mesa dulce se destacó una torta preparada con galletitas surtidas: “Torta que pido, torta que me hace”, comentó con felicidad. Y agregó con humor: “Encima, como las galletitas vienen todas rotas glaseó una por una y me hizo una mini para mí sin azúcar”.
En una de las actividades planteadas para el evento, Sofía Pachano se mostró junto a sus amigas a pura sonrsa: "Muy de tía bordar y chusmear", comentó.
En otra imagen grupal destacó a quienes la acompañaron en este momento tan especial de su vida y reflejó emocionada lo que significan para ella tenerlas al lado.
"Quiero decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo... Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias", cerró totalmente movilizada.