Nació Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: la primera foto

Fue Ángel de Brito en LAM (América Tv) quien había dado primero la feliz noticia tras charlar con Sofia y autorizarlo a hacerlo público. "Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", indicó el conductor.

Luego de varios meses de espera, finalmente llegó el día más especial para Sofía Pachano y Santiago Ramundo con el nacimiento de su hijo Vito.

Las fotos del baby shower anti tradicional de Sofía Pachano

La actriz Sofía Pachano realizó un baby shower muy particular con sus amigos y familiares más cercanos a poco del nacimiento de su primer hijo con su pareja Santiago Ramundo.

La actriz mostró desde su cuenta en Instagram las fotos del baby shower que es tendencia con una torta muy original y bordados a mano. "Welcome BB Millas", se leía en un cartel central de la mesa de dulces.

“Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, comentó Sofía sobre su madre, Ana Sans, quien estuvo presente en la fiesta donde predominó el color blanco.

En la mesa dulce se destacó una torta preparada con galletitas surtidas: “Torta que pido, torta que me hace”, comentó con felicidad. Y agregó con humor: “Encima, como las galletitas vienen todas rotas glaseó una por una y me hizo una mini para mí sin azúcar”.

En una de las actividades planteadas para el evento, Sofía Pachano se mostró junto a sus amigas a pura sonrsa: "Muy de tía bordar y chusmear", comentó.

En otra imagen grupal destacó a quienes la acompañaron en este momento tan especial de su vida y reflejó emocionada lo que significan para ella tenerlas al lado.

"Quiero decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo... Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias", cerró totalmente movilizada.

