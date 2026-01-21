Indignación total por el feo gesto de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Lo cierto es que la China no hizo más que ostentar lo cariñoso que es Mauro con Rufina y Magnolia -sus hijas fruto de sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña-, quienes están viviendo con ellos en Estambul, al publicar en sus historias virtuales postales de la tarde a pura nieve que disfrutaron todos juntos, mientras las hijas del futbolista casi no tienen contacto con su papá.

China Suárez en la nieve con Mauro Icardi y sus hijas

Y este detalle no fue menor, dado que en la previa al cumpleaños de la otra de las hijas de Wanda y Mauro, Isabella, la China mostró en su cuenta de Instagram el lujoso y exclusivo bolso rosa de Luis Vuitton que Icardi le acababa de regalar.

Es por eso que los detractores de la protagonista de La hija del fuego no tardaron en hablar de una cruel actitud por parte de Suárez para hacer sentir mal a Francesca e Isabella.

Y como si eso fuera poco, a eso se suma que en el mundo de la virtualidad todos estaban esperando el saludo del futbolista a su hija Francesca este 19 de enero, quien cumplió 11 años. Pero una vez más, tal parece que desde Turquía Icardi optó por el silencio 2.0, lo que no hizo más que generar un sinfín de críticas.

"Es un acto de violencia vicaria; en Navidad como estaba con su bella familia ensamblada las subió a las nenas, hoy no le sirve saludar a su hija con un post”; “Mauro le dedicó fotos a Amancio en su cumpleaños incluso cuando estaba conviviendo con él (pudo felicitarlo en privado). A Francesca nada en su cumple, es un hdp”, fueron así algunos de los tantísimos comentarios que se multiplicaron en las diferentes redes sociales.

China Suárez -bolso LV rosa

Cuál fue la cuestionable actitud de Mauro Icardi en el cumple de Francesca, su hija mayor con Wanda Nara

El 19 de enero de 2015 quedó marcado a fuego en la historia personal de Wanda Nara y Mauro Icardi. Ese día, en Milán, Italia, nació Francesca, la primera hija de la entonces pareja, un acontecimiento que con el paso de los años se convirtió en una fecha cargada de emociones. Dos años más tarde, la familia se agrandaría con la llegada de Isabella, completando así el núcleo familiar que hoy vuelve a estar en el centro de la escena mediática.

En las primeras horas de este nuevo aniversario, fue Wanda quien decidió volcar sus sentimientos en las redes sociales. Desde sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le dedicó un mensaje lleno de amor a su hija mayor, acompañando sus palabras con una imagen de la niña de espaldas, frente a la torta de cumpleaños y las velitas encendidas.

"Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo", escribió Wanda, dejando en claro el profundo vínculo que la une con Francesca. Lejos de quedarse ahí, la mediática sumó otra frase que expuso su costado más sensible: "Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami".

wanda nara saludo hija francesca cumpleaños

Sin embargo, el posteo no pasó desapercibido por un detalle que llamó poderosamente la atención. Mauro Icardi no realizó ninguna publicación ni saludo público dedicado a Francesca desde su cuenta de Instagram, algo que en años anteriores solía repetir sin falta. Este silencio virtual despertó comentarios y especulaciones, más aún teniendo en cuenta el complejo contexto que atraviesan.

Cabe destacar que el delantero del Galatasaray reside actualmente en Turquía, por lo que la diferencia horaria con la Argentina —de seis horas— podría explicar la ausencia de un mensaje durante las primeras horas del día. Aun así, el hermetismo del futbolista, hoy en pareja con la China Suárez, no pasó inadvertido en una fecha tan especial.

Este episodio se da en medio de un fuerte conflicto judicial entre Wanda e Icardi. El futbolista reclama ante la Justicia que sus hijas regresen a vivir con él a Estambul, argumentando que fueron trasladadas al país sin su autorización. En Argentina, la empresaria obtuvo resoluciones favorables que descartaron que incurriera en “desobediencia”, además de frenar una multa millonaria y la restitución inmediata de las niñas. Paralelamente, en Italia continúa en curso el pedido de restitución internacional impulsado por el deportista.

En el marco del divorcio y la manutención, la Justicia determinó que Icardi debe abonar una cuota alimentaria mensual acorde al nivel de vida que las menores tenían mientras residían en Europa. Este punto se suma a la disputa general por la división de bienes del matrimonio, un conflicto que sigue escribiendo nuevos capítulos mientras, puertas adentro, las protagonistas intentan priorizar el bienestar de sus hijas.