El terrible conflicto que detonó la ruptura de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva: "Insostenible"

"El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos”, dijo Valencia en alusión a los deseos contrapuestos que generaban constantes desencuentros.

Cómo anunciaron la separación Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

A poco más de un año de haber pasado por el altar, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva decidieron poner fin a su matrimonio. La noticia se conoció a través de un comunicado conjunto que ambos difundieron en sus redes sociales, con el objetivo de llevar claridad y pedir consideración ante un momento íntimo y sensible.

“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, expresaron en el mensaje publicado en Instagram. En el mismo texto, dejaron en claro que se trató de una decisión reflexionada y atravesada con cuidado emocional: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto. Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros ”.

En esa línea, también agradecieron el acompañamiento recibido y pidieron especial resguardo para su círculo más cercano. “Pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias”, concluyeron.

Sin embargo, tras el anuncio formal comenzaron a trascender distintas versiones sobre los motivos que habrían derivado en la ruptura. La periodista Cecilia Gutiérrez aportó información en su podcast Bombastic, donde descartó escenarios conflictivos o escándalos mediáticos. “Se distanciaron hace un par de semanas, pero están en súper buena onda. No hubo una separación traumática, ni terceras personas. Tienen expectativas y proyectos diferentes frente a la vida”, explicó.

Según detalló la comunicadora, la decisión habría sido impulsada principalmente por Kika. “Ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente, aunque en este tipo de relaciones siempre pueden pasar muchas cosas”, señaló, y agregó que no se trataría de la primera crisis que atravesó la pareja: “Ya habían tenido algunos distanciamientos cortos y lo habían vuelto a intentar. Esta vez parece más definitivo, aunque nadie puede asegurarlo”.

Otro de los puntos que habría incidido en el desgaste del vínculo estaría relacionado con la diferencia de edad y los proyectos personales. Gutiérrez remarcó que Kika tendría un fuerte deseo de convertirse en madre —algo que incluso hizo público al someterse a un proceso de congelación de óvulos en 2025—, mientras que Valenzuela, que ya es padre, no compartiría esa intención. “A veces uno se cansa de ser la mamá de la pareja. Uno es para ser pareja y no para ser mamá. La diferencia de edad también pesa en algún momento del proyecto de vida”, reflexionó.

Cabe recordar que iniciaron su relación tras reencontrarse en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023. En abril de 2024 sellaron su historia con una ceremonia íntima en Maitencillo. Hoy, el cierre de ese capítulo abre una nueva etapa para ambos, lejos de los flashes, pero con interrogantes que todavía siguen dando que hablar.