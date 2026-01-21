Ángel de Brito fulminó sin piedad a Eial Moldavsky y le recordó sus polémicos dichos sobre Lali Espósito

“Tiene que ver un poco con esto que hablábamos en LAM de los hijos de los famosos que a veces llegan a la tele o al streaming sin ningún tipo de preparación, intelectual o profesional o sin calle, que es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? La astucia”, empezó con todo el conductor desde su ciclo por Bondi.

Y señaló: “En el caso de Eial moldavsky debiera todavía hablar de lo que hizo con Lali Espósito porque él levanta el dedito diciendo que LAM no sé qué cosa, pero él contó en ese mismo streaming que le hizo una micropenetra... a Lali, que Lali se la chu.., que lo invitó a España a vivir ocho meses y que ella le pagaba todo, que no se preocupe… Lo contó como una cosa graciosa. O sea la filosofía no le sirvió para nada en la vida”.

“Él fue cancelado por sus dichos y la gente salió espontáneamente a cancelarlo y a decirle que era un pelot.. por exponer a Lali Espósito. Él tampoco sería noticia sino hubiese contado lo de Lali, se expuso solo y la gente lo salió a liquidar. Le pareció gracioso a él y a todos los que estaban en la mesa en ese momento", continuó firme Ángel de Brito contraEial Moldavsky.

Y cerró picante: "Ahí está la diferencia: Nati Jota que sabe manejar un programa y conducirlo y después están los Moldavsky, Pettinato (Homero), Maxi López, que hablan al cuete, desde la ignorancia con Maxi o desde la sabiduría y filosofía como este pibe que si no hubiera hablado de Lali nadie sabría quién es".

El video con el descargo de Eial Moldavsky por sus polémicos dichos sobre Lali Espósito

En marzo de Eial Moldavsky grabó un descargo ante la repercusión y fuertes críticas recibidas por la historia que contó al aire y que en las redes se vinculó a que la otra protagonista era Lali Espósito.

"Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo más importante. En ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda", comenzó el joven.

Y reconoció su error: "Me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una victima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenia pero apareció y se dio así la especulación. Lo que hay es lo que hay, así mis disculpas muy sinceras y concretas a ella. La verdad que es bastante incomodo para mi verlo. Uno a veces se olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corres un riego muy concreto. Está horrible verme a mi hablar así de la intimidad de alguien, en general de lo que hice y no me gusta para nada. Me causa mucho rechazo verme a mi mismo".

"Es muy feo lo que se dio, el video como quedó, lo que digo, y entonces mis disculpas también para todos es para quienes ven un video y ven a un chabón hablar de esa manera que es algo que a mi causa mucho rechazo y lo entiendo por completo. A quienes están también cerca de ella que se pudieron sentir molestos lo entiendo, pero corresponde pedir perdón y ser muy claro. Me parece pésimo lo que dije, cómo lo dije, estoy profundamente arrepentido y creo que no queda mucho más que hacerse cargo. Pifié por mucho y hay que pedir perdón", comentó sobre su error al aire.