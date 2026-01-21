Se supo el fuerte pedido de Griselda Siciliani a Luciano Castro por su actitud ante la prensa

En ese sentido, remarcó que el actor no tenía intenciones de hablar públicamente pero que Siciliani habría sido clave para hacer torcer su postura inicial.

“Luciano dijo ‘voy a hablar’. Griselda ya había hablado. Tal vez ella le dijo: ‘Che, yo hablé, vos también salí y habla lo que tengas que decir’”, puso en contexto la periodista.

“Y ahí fue cuando Luciano habló. Griselda se quedó tres o cuatro días más y después volvió a Buenos Aires”, destacó.

Y comentó que el actor prefiere mantener un perfil bajo en toda esta situación que atraviesa: “Luciano me dijo: 'no me cuentes (por lo que había dicho Griselda), no voy a dar ningún título ni ninguna información acerca de lo que tenga que ver con mi vida privada'. Tampoco dijo sí estoy o no estoy".

Sobre el final, Pía Shaw dio su opinión personal sobre lo que pasa en la pareja entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Si vos me preguntas si lo doy por terminado esto, yo creo que no porque yo lo veo a él con ganas de no perder este amor".

La desgarradora frase de Luciano Castro para confirmar su separación de Griselda Siciliani

Luego de varios rumores que circularon en las últimas horas, Luciano Castro confirmó que su relación con Griselda Siciliani llegó a su fin y se mostró preocupado.

"Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran caga.. Esas fueron las frases”, comenzó su relato la periodista Pía Shaw en el ciclo A la Barbarossa (Telefe).

En ese sentido señaló que el actor no quiere hablar públicamente ni decir nada al respecto: “Hablé bastante y estaba superarrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, remarcó.

Y dejó a entrever su visión del tema en medio de la evidente crisis que atraviesa la pareja de actores tras poco más de un año de relación.

“Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”, sentenció.