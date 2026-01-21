La bronca de La Joaqui por las críticas a su cuerpo y la reacción inesperada de Candelaria Tinelli
La Joaqui habló del peso de sus tatuajes y Cande Tinelli reaccionó con un mensaje contundente en las redes.
21 ene 2026, 11:59
Los tatuajes se convirtieron en una expresión estética y personal que atraviesa generaciones y estilos. Sin embargo, cada vez más personas confiesan que no están conformes con los diseños que eligieron en su momento y buscan tratamientos para borrarlos o atenuarlos. En medio de esta tendencia, algunas figuras públicas se animan a hablar de lo que significa convivir con esas marcas en la piel.
Una de ellas fueLa Joaqui, quien en uno de sus shows decidió abrirse con total sinceridad sobre las críticas que recibe: "La gente dice 'qué linda la Joaqui. Lástima que quedó re fea con esos tatuajes'. Al principio me sentía muy triste. Yo me empecé a tatuar a los 15 y el 80 por ciento de los tatuajes que tengo, a mí tampoco me gustan, pero son parte de la vida, aprendizajes".
Sus palabras, cargadas de honestidad, se viralizaron rápidamente y generaron un fuerte eco en redes sociales. La repercusión llegó hasta Candelaria Tinelli, quien también lleva gran parte de su cuerpo tatuado y decidió respaldar a la cantante con un mensaje contundente: "Sos una bomba absoluta y te quedan hermosos realmente. Quién pudiera. Dejen de opinar, son unos fósiles".
Además, Cande aprovechó para hacer una aclaración sobre uno de sus tatuajes más visibles, el que lleva en la frente, y agregó entre paréntesis: "Yo en breve vuelo a Kitty, by the way".
Cómo respondió Candelaria Tinelli al fuerte posteo de Soledad Aquino
La primera esposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, volvió a encender las tensiones familiares con un mensaje contundente en sus redes sociales. Su publicación generó repercusión inmediata y no tardó en provocar la reacción de su hija menor, Candelaria Tinelli.
“Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto. ¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, escribió Aquino junto a una imagen en la que se la ve sonriente junto a sus dos hijas en la infancia.
En el programa Intrusos (América TV) dieron a conocer la respuesta de Cande, quien eligió expresarse desde su cuenta de Instagram: "Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella".
El comentario de la influencer apareció como réplica a una usuaria que había señalado: "Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes, y ustedes ni pelota. ¡Dan vergüenza".
En el mismo ciclo televisivo, Adrián Pallares sumó su visión y remarcó: "(Marcelo) Tinelli está muy cercano a sus hijos. Y Soledad fue la única de sus exmujeres en el gran quilombo de Juana, que estuvo con él. Paula Robles fue a ver a Guillermina Valdés al espectáculo".
Así, la interna familiar volvió a quedar expuesta frente al público, con mensajes cruzados que dejaron en evidencia tanto conflictos recientes como viejas diferencias dentro del clan Tinelli.