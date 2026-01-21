La bronca de La Joaqui por las críticas a su cuerpo y la reacción inesperada de Candelaria Tinelli

cande tinelli la joaqui

Cómo respondió Candelaria Tinelli al fuerte posteo de Soledad Aquino

La primera esposa de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, volvió a encender las tensiones familiares con un mensaje contundente en sus redes sociales. Su publicación generó repercusión inmediata y no tardó en provocar la reacción de su hija menor, Candelaria Tinelli.

“Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto. ¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, escribió Aquino junto a una imagen en la que se la ve sonriente junto a sus dos hijas en la infancia.

En el programa Intrusos (América TV) dieron a conocer la respuesta de Cande, quien eligió expresarse desde su cuenta de Instagram: "Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella".

El comentario de la influencer apareció como réplica a una usuaria que había señalado: "Pobre tu madre, mendigando amor de ustedes, y ustedes ni pelota. ¡Dan vergüenza".

En el mismo ciclo televisivo, Adrián Pallares sumó su visión y remarcó: "(Marcelo) Tinelli está muy cercano a sus hijos. Y Soledad fue la única de sus exmujeres en el gran quilombo de Juana, que estuvo con él. Paula Robles fue a ver a Guillermina Valdés al espectáculo".

Así, la interna familiar volvió a quedar expuesta frente al público, con mensajes cruzados que dejaron en evidencia tanto conflictos recientes como viejas diferencias dentro del clan Tinelli.