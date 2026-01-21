Rodrigo de Paul le festejó el cumpleaños a su hija Francesca con una temática que podría enfurecer a Cami Homs

En tanto, el detalle que no dejó margen para la duda sobre la temática del cumpleaños fue el cartel holográfico que decía "Futttura Francesca", con idéntica tipografía que los recitales de Tecnópolis.

Cuánto saldrá la fiesta de casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Mientras de cara a los flashes Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen eligiendo el hermetismo absoluto y evitan cualquier definición pública sobre su relación, en la intimidad el vínculo avanzaría con pasos cada vez más firmes rumbo al casamiento. Y no sería cualquier boda: según trascendió en las últimas horas, el evento que estarían proyectando la cantante y el futbolista tendría un despliegue de alto impacto y un presupuesto millonario que ya empezó a generar revuelo en el ambiente artístico.

El tema volvió a instalarse con fuerza a partir de la información que brindó Martín Salwe en Lape Club Social Informativo (América TV), donde sorprendió al detallar cifras y pormenores del supuesto enlace que la pareja estaría organizando para fines de 2026. De acuerdo a los datos que circulan en el entorno más cercano de ambos, la fecha elegida se ubicaría entre el 20 y el 28 de diciembre de ese año, una franja estratégica que coincidiría con el receso del fútbol europeo y permitiría que De Paul no tenga conflictos con su agenda deportiva.

En cuanto al lugar, todas las versiones coinciden en que el escenario sería Dock Haras, el exclusivo predio de Exaltación de la Cruz que suele ser elegido por celebridades para celebraciones de gran escala. Allí ya se realizaron bodas de figuras como Ricky Montaner y Stefy Roitman, así como también la de Cande Tinelli y Coti Sorokin, lo que refuerza la idea de un evento de altísimo perfil y máxima privacidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el monto total que se estaría manejando. Según el cálculo que expuso Salwe al aire, la boda tendría un presupuesto que oscilaría entre los 800 mil y 1.200.000 dólares. “Entre shows, catering, despliegue técnico, alquiler y cubiertos, estamos hablando de una cifra enorme. Para ellos es un chiste, hay cero canje”, explicó el periodista, dejando en claro que no habría acuerdos comerciales ni sponsors involucrados.

El desglose de gastos confirma la magnitud del festejo. Solo el alquiler del lugar por dos días completos, contemplando armado, desarme y seguridad, rondaría los 50 mil dólares. A eso se sumaría un fuerte desembolso en entretenimiento: artistas invitados, DJs y shows en vivo demandarían cerca de 200 mil dólares, con una puesta en escena pensada a nivel internacional.

El catering tampoco sería un punto menor. Para una lista estimada de alrededor de 500 invitados, el presupuesto alcanzaría los 150 mil dólares, lo que da cuenta de una boda multitudinaria y repleta de figuras del espectáculo y el deporte. De hecho, Pilar Smith ya había deslizado que entre los posibles asistentes podrían encontrarse nombres como Chris Martin, Alejandro Sanz, Lionel Messi, Ricky Martin y varios integrantes de la Selección argentina.

Por último, el vestuario de la novia también tendría un rol protagónico. Según trascendió, Tini destinaría unos 50 mil dólares a sus looks, con al menos tres cambios durante la noche, en línea con su marcado perfil fashionista.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente el casamiento, los detalles que se filtran y las cifras que circulan alimentan las versiones. Y todo indica que, si finalmente se concreta, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul promete convertirse en uno de los eventos más comentados, lujosos y costosos del espectáculo argentino. Por ahora, el silencio sigue intacto, pero los números ya hablaron.