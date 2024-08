Antonela Roccuzzo sorprendió con un romántico tatuaje dedicado a Lionel Messi

Sucede que una de las imágenes, se los ve a Leo y Antonela posando arriba de un lujoso yate, y al estar bikini quedó a la vista un tatuaje de ella dedicado al campeón del mundo.

tatuje antonela roccuzzo

En sus costillas, la modelo lleva marcada la palabra “Lio”, así como en otras partes de su cuerpo tiene los nombres de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Tiene tatuado el nombre de él", "Los amo", "El verdadero qué mujer", "Si no es así no quiero nada", "No espero menos", "El verdadero acto de amor", "Banco", "La pareja más hermosa", "Me encanta", fueron las reacciones de los usuarios en las redes.

familia messi de vacaciones

La impactante confesión de Antonela Roccuzzo que descolocó a Lionel Messi: "De sangre..."

Mientras Lionel Messi todavía se recupera de la fuerte lesión que tuvo en el tobillo durante la final de la Copa América 2024, Antonela Roccuzzo tiene un nuevo hobby que sorprendió a los hinchas. En ese sentido, la morocha no puede parar de leer y un libro la cautivó por completo.

Como su marido debe descansar tras el torneo y hacer algunos ejercicios para que se cure su lesión, mientras pasa sus días en Miami, la mamá de Ciro, Thiago y Mateo aprovechó para tener un tiempo a solas.

En ese sentido, Antonela Roccuzzo decidió dejar las redes por un momento y dedicarse a la lectura. En sus historias de Instagram, mostró que en la actualidad está leyendo “Alas de sangre”, un intrigante libro a la que describen como “la novela de fantasía más brutalmente adictiva”.

De qué se trata “Alas de sangre”, el libro que cautivó a Antonela Roccuzzo

“Alas de sangre” es una obra de Rebecca Yarros, una bestseller estadounidense que publicó este libro el año pasado. De acuerdo a la sinopsis oficial, relata la historia de Violet Sorrengail, “una joven que creía que a sus 20 años se uniría al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, estudiando sus amados libros y las historias antiguas que tanto le fascinan”.

Sin embargo, “por órdenes de su madre, la temida comandante general, Violet debe unirse a los miles de candidatos que luchan por formar parte de la élite de Navarre: los jinetes de dragones”.

Al respecto, la sinopsis relata que “día tras día, la guerra que se libra al exterior del Colegio se torna más letal, las defensas del reino se debilitan y los muertos aumentan”, y “por si fuera poco, Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto”.