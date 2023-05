Antonio, Estefanía y Juan Ignacio reingresaron a las cocinas de MasterChef: los detalles

Embed

Antonio, al enterarse de que el jurado lo había elegido para volver a la competencia, sostuvo: "No voy a desaprovechar esta segunda oportunidad”. “Seguir en MasterChef significa que mi sueño aún no se terminó. Si todo sale bien, ojalá se dé lo que tanto he soñado. Hay Antonio para rato”, afirmó.

Estefanía, por su parte, aseguró: "Estoy muy emocionada. Es una mezcla de emociones... estoy muy contenta, le agradezco al jurado".

Nacho, en tanto, no fue elegido por el jurado -integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis-, sino por sus compañeros que siguen en carrera: Silvana, Rodolfo, Juan Francisco, Candelaria, María Sol, Rodrigo, Daniela y Aquiles.

“Ustedes sirvieron de inspiración a todos aquellos que necesitan en la vida una revancha”, dijo al final Donato a los cinco eliminados (Emilio Falbo, Micaela Bosio, Carlos Alzamora, Agustín Sampietro y Delfina Gayoso) de la semana de repechaje

Estefanía de MasterChef quebró en llanto y Lizy Tagliani la alentó: "Tenés que..."

Este jueves en MasterChef (Telefe) estuvo como invitada Lizy Tagliani y, entre muchas cosas que hizo, terminó consolando a Estefanía Herlein.

Los participantes estaban por arrancar a preparar el plato del desafío de esta noche, que consistía en hacer una comida bien argentina, cuando Estefanía se largó a llorar. Según contó, fue por las críticas que recibe en las redes sociales y la presión de estar en la semana de repechaje.

“Estoy un poco emocionada”, declaró Estef, quien luego recibió el aliento de Wanda Nara y de sus compañeros. “Sos hermosa, talentosa e inteligente. No desperdicies esta oportunidad porque cuando cambiás el chip hacés cosas increíbles”, le dijo la conductora a la aspirante a chef.

“La gente es muy cruel a veces”, admitió Estefanía, quien ya había hablado de los haters que tiene en las redes sociales.

Ahí, la humorista se sumó con unas palabras de aliento: “El paso por esta vida es un cúmulo de oportunidades.Tenés que focalizar en aquellas que te hacen bien y que te trajeron hasta acá. Aquel que fue feliz porque te fuiste puede reventar después porque volvés”.

Frente a cámara, en la entrevista, Estefanía detalló: “Fue como una olla a presión. Suelo estar bien y superfuerte pero a veces, como cualquier persona, se suman un montón de cosas más la canasta y la prueba. Entonces una llega a explotar”.

“Las palabras de contención y los consejos sabios me dan fuerza para secarme las lágrimas, tener fe en quién soy y seguir adelante. Una lloradita, abrazo a mis compañeros y a seguir”, cerró la participante.