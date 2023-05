Un participante de MasterChef invitó a Wanda Nara a cenar a su casa: "Cuando termine..."

Embed

Mientras el participante explicaba cómo preparó el plato, típico de la gastronomía judía, le contó al jurado que él le convidó a Wanda y no quiso. "No puedo, Emilio, no me dejan", dijo Wanda.

"Me hubiera encantado", agregó la conductora. "Bueno, te invito un día a casa, cuando termine el programa. Te invito a comer knishes en casa", expresó Emilio.

"Voy, ahí sí. El tiempo fuera de acá me lo administro como quiero, ¿puedo, no?", afirmó Wanda. "Sí, obvio, pero no tenés mucho tiempo", dijo Betular. "Bueno, pero una pasadita por lo de Emilio, voy", sostuvo.

La 'trampita' del jurado de MasterChef en la semana de repechaje: "Volver a estas cocinas..."

Este lunes, en MasterChef (Telefe), inició la semana de repechaje en la que uno de los ocho ex participantes tendrá la posibilidad de regresar al reality culinario.

“No habrán pensado que volver a estas cocinas era una tarea sencilla…”, dijo Damián Betular, luego de interrumpir a la conductora Wanda Nara en su anuncio de que empezaran a cocinar.

Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui le pusieron 'un palo en la rueda' a los concursantes al anunciarles que una vez que ellos salieron del mercado decidieron sacarles tiempo de cocina según la cantidad de ingredientes que habían agarrado.

“Por eso les vamos a pedir que vacíen sus canastos en sus respectivas mesadas. Queremos ver todos los ingredientes que trajeron del mercado", agregó Betular. “Vamos a contar la cantidad de ingredientes que trajeron del mercado y le vamos a restar 30 segundos por cada uno de ellos”, explicó de Santis frente a los concursantes que quedaron desconcertados.

Delfina Gayoso, por ejemplo, agarró 18 ingredientes y se le restaron nueve minutos de los 60 que tenía. Emilio Falbo eligió 10 ingredientes, así que solo se le descontaron cinco minutos. Carlos Alzamora tenía15 productos y por lo tanto le sacaron 7 minutos y medio de cocina. A Antonio López, el último eliminado, se le restaron 11 minutos.

Estefanía Herlein tenía ocho ingredientes, así que solo le quitaron cuatro minutos. Micaela Bosio seleccionó 26 ingredientes y le restaron 13 minutos. Agustín Sampietro eligió 29 (¡un montón!) y le descontaron 14 minutos y medio. Por último, a Juan Ignacio Feibelmann, le descontaron ocho minutos y medio.