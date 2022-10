Antonio Laje cuestionó el mensaje de Gabriela Cerruti sobre Alfa de Gran Hermano 2022: "¡Es una vergüenza!"

"Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante", pidió la portavoz.

En este contexto, Antonio Laje se refirió a esto en Buenos Días América y cuestionó el hilo de Twitter de Gabriela Cerruti sobre Walter Alfa Santiago y a los demás políticos de la oposición que se sumaron a la polémica desde la virtualidad.

Y remarcó: "Que vos te ocupes como funcionaria de Gran Hermano es una payasada, un disparate. La vocera no tiene que encargarse de estos temas. Un país que tenés incendiado y se dedican a esto. Tienen que pensar otra cosa, están para eso. ¿En serio están pendientes de las redes? Déjense de embromar, les agota la cabeza".

"Todo eso es tiempo que los funcionarios tienen que dedicarlo para los que los nombraron. Es una locura esto. Vidal (María Eugenia) tampoco tiene que estar dedicada a las redes", siguió el conductor.

Y continuó indignado: "Hay que entender algo: cuando vos te pones a escribir, en este caso estás demostrando que no tenés nada que hacer y como vocera presidencial te ocupas de Gran Hermano. Están demostrando además que pierden tiempo porque para escribir esto tenés que tener tiempo, hiciste de Twitter tu agenda de trabajo, es una vergüenza".

"Hay mucho tiempo perdido detrás de esto, no es que vos lo escribiste y te fuiste, seguiste, te fijas quién te contesta y contestas. O sea, te contrataron para actuar en las redes, es una vergüenza", cerró Antonio Laje.

Quién es el polémico Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago ha generado todo tipo de comentarios en el público desde que entró a la casa y ya desde su presentación en el reality Gran Hermano 2022 generó revuelo.

"Tengo 60 años. Me dicen Alfa. Y en la casa voy a ser un alfa. Nunca tuve jefe. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo lo qué hacer. En la casa tampoco nadie me va a dejar qué hacer", dijo el hombre.