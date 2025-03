Apareció un revelador video que muestra cuando Icardi es increpado por una misteriosa mujer en el Chateau Libertador

En esta grabación, una mujer, que sería del estudio del abogado de Wanda, intenta negociar con Mauro y, en un momento de indignación, trata de tapar la cámara del teléfono.

“No estamos haciendo un circo, a ver si me entendés. Bajame a la nena, que quiere tomar un vaso de agua y tranquilizarse, se van a ir las dos con vos”, le dice y le pide que lo deje de "patotear".

“No me hables, no me tenés que hablar. Francesca, vamos. Ahora le compro 20 litros de agua”, le responde Mauro a esa mujer, mientras sostiene a una de sus hijas en su hombro.

Este material fue difundido en X por cuentas que apoyan al jugador en su pelea con su ex. “Una mujer ajena a la familia gritando como loca mientras Mauro sostiene a su hija en brazos. ¿El plan? Descolocarlo para después instalar que es violento. Y aunque no lograron provocarlo, la mentira la difundieron igual ¡Qué bajeza!”, señalaron en el perfil de @_dont__judge, la cuenta que dio a conocer el video en cuestión.

La jugada maliciosa de Mauro Icardi para provocar la furia de Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladó a Milán, la ciudad donde vivieron la mediática y jugador durante año. En los tribunales italianos se define el divorcio millonario del futbolista y su ex pareja.

En Puro Show (El Trece), la periodista Majo Martino recorrió algunos de los lugares céntricos de esa ciudad, famosa por la moda internacional.

Mientras mostraban las calles de Milán, Pochi de Gossipeame sumó un dato que deja en evidencia que Mauro busca provocar la furia de Wanda Nara.

"Yo me acuerdo que Wanda me contó que Mauro iba a ciertos lugares allá en Milán con la China, que son los lugares a los que a ella le gustaba ir y no a él", afirmó la amiga de la mediática.

"Lo que ella me decía es que había mucho mensaje subliminal porque se entendía que él iba a los lugares que ella solía ir con las hijas y él nunca las acompañaba", sentenció.