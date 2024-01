Así celebró Pampita sus 46 años en las playas de México: las espectaculares fotos

Antes de las semifinales del certamen, el lugar que dejó la modelo en el programa que conduce Marcelo Tinelli fue ocupado por Flor Vigna, otra figura que hace mucho participa del ciclo.

Pampita se encuentra acompañada por sus hijos, familiares y amigos en unos días a puro calor, sol, tragos y mar en un lugar soñado del Caribe.

La modelo y conductora estuvo acompañada por su hermano Guillermo y sus hijos en las paradisíacas playas de la Riviera Maya, México.

Desde su cuenta de Instagram, la pareja de Roberto García Moritán subió varias de sus días en la arena mexicana donde desplegó toda su belleza y deslumbró a sus seguidores de Instagram con su figura.

Mirá las imágenes del festejo de cumpleaños de Pampita en las playas de México.

Barby Franco reveló las charlas que mantiene con Pampita a altas horas de la madrugada

Hace varios años que Barby Franco y Pampita mantienen un fuerte amistad, e incluso decidieron formar una unión de por vida cuando la modelo le pidió que sea la madrina de su hija, Sarah Burlando.

Es por eso, que de forma reciente, Barby sorprendió con sus declaraciones en una entrevista para Revista Gente, donde dio más detalles acerca del vínculo entre ambas.

“Hay días que son más fáciles que otros. Hoy se levantó a las seis de la mañana. ¡Loca, te dormís o te dormís! Después la ves que te sonríe y te hace cositas y es hermoso. Al principio fue duro. Los que son padres me van a entender. Pero ahora que tiene poco más de un año disfrutas de todo", explicó Barby.

En ese sentido, como madre primeriza, confesó que su amiga es quien siempre le da consejos de maternidad, ya que tiene una gran experiencia al ser mamá de seis.

Además, un dato que llamó la atención, fue cuando destacó el particular horario en el que suele tener charlas con ella. “Hablamos todo el tiempo. A las tres o cuatro de la mañana la llamo y me atiende. Siempre me aconseja re bien", sostuvo.