Barby Franco reveló las charlas que mantiene con Pampita a altas horas de la madrugada

“Hay días que son más fáciles que otros. Hoy se levantó a las seis de la mañana. ¡Loca, te dormís o te dormís! Después la ves que te sonríe y te hace cositas y es hermoso. Al principio fue duro. Los que son padres me van a entender. Pero ahora que tiene poco más de un año disfrutas de todo", explicó Barby.

En ese sentido, como madre primeriza, confesó que su amiga es quien siempre le da consejos de maternidad, ya que tiene una gran experiencia al ser mamá de seis.

Además, un dato que llamó la atención, fue cuando destacó el particular horario en el que suele tener charlas con ella. “Hablamos todo el tiempo. A las tres o cuatro de la mañana la llamo y me atiende. Siempre me aconseja re bien", sostuvo.

La alegría de Pampita al ser elegida como madrina de Sarah Burlando: "Un privilegio para toda la vida"

Barby Franco y Fernando Burlando celebraron una mega fiesta en el Palacio Sans Souci para festejar con sus seres queridos el bautismo y primer año de su hija, Sarah.

Allí, anunciaron que Pampita sería la madrina de la pequeña y la modelo se mostró muy conmovida por este nuevo lazo que la une para siempre con la hija de una de sus mejores amigas.

“Sarah está exquisita, divina y estoy muy feliz por esta familia porque se cuanto la buscaron, el amor que le dan, lo fascinados que están con su llegada y pasó también muy rápido este año. No lo podemos creer”, expresó en un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece) en medio de la fiesta.

Al mismo tiempo, admitió que ella tenía el deseo de ocupar ese lugar en la vida de Sarah y que por eso le había hecho el pedido a Barby. “Yo voy pidiendo porque hay historias que soy parte y me gusta pertenecer. Además es un privilegio, es para toda la vida y es un lazo súper fuerte”, sostuvo.

Y con mucho entusiasmo, cerró: “Cumpleaños, actos escolares, en la adolescencia, ir a buscarla a alguna fiesta, seguramente me llamarán para algo y ahí estoy a disposición totalmente”.