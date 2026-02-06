Any Ventura reveló cómo quedó su relación con Edith Hermida tras su salida de Bendita: "Raro, me dolió que..."

A pesar de ese desencuentro, Ventura fue clara al destacar que comprende la decisión de Hermida de continuar en el ciclo. Para ella, se trata de una cuestión laboral y no personal. “A mí me parece todo correcto porque en esta situación, en esta Argentina, estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de amor. Estamos hablando de laburo y el laburo es sagrado. Entonces, si tenés la oportunidad de seguir con el salario que te corresponde y te gusta, en las condiciones que te gustan, me parece que está todo bien”, afirmó.

Any Ventura

Cuándo comienza BTV por la pantalla de América

Beto Casella ya tiene todo listo para su regreso a la televisión abierta y, esta vez, no quedaron cabos sueltos: se confirmó la fecha y el horario del nuevo ciclo que encabezará por la pantalla de América TV.

El conductor vuelve con un proyecto que busca instalarse con fuerza en la grilla nocturna, preparado para recuperar protagonismo y volver a ser tema de conversación en la agenda televisiva.

El conductor se prepara para volver con una apuesta fuerte, pensada para instalarse en el prime time y volver a marcar agenda. Tras cerrar una etapa extensa y exitosa, Casella encara este nuevo desafío con un perfil renovado, entusiasmo intacto y la intención clara de sorprender otra vez a la audiencia.

Ahora, con un aire distinto y una propuesta que combina frescura con experiencia, se propone conquistar nuevamente al público que lo sigue desde hace años.

El estreno será el miércoles 18 de febrero a las 22, y el programa llevará un nombre directo y con identidad propia: "BTV" Buena Televisión con la producción de Mandarina Contenidos. Una marca moderna que sintoniza de lleno con el estilo filoso, irónico y punzante que convirtió a Casella en una de las voces más influyentes de la televisión argentina.

BTV Buena Televisión Beto Casella

El ciclo tendrá como eje central un panel dinámico y variado, diseñado para aportar diversidad de opiniones, actualidad, humor y espectáculo. Entre los confirmados figuran Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.

Cada panelista aportará su sello personal: experiencia, análisis, información, humor ácido y una fuerte impronta televisiva.

La idea es que cada integrante complemente la conducción de Casella, generando discusiones encendidas, momentos que puedan viralizarse y un ritmo ágil que mantenga a la audiencia atrapada frente a la pantalla.

Con BTV, América apuesta fuerte al regreso de una de sus figuras más emblemáticas de Argentina. La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa, tanto en el canal como en el público, es total.

El desembarco de Casella promete ser uno de los grandes movimientos de la temporada, con un formato pensado para competir en la franja más caliente de la televisión.