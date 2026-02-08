Las fotos del íntimo y divertido cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez, en la casa de los sueños

china suarez cumpleaños magnolia 8 posteo

"Amor mío, la vida es tanto más divertida con vos! Mi acuariana favorita. Sensible, buena, graciosa, cariñosa, y mucho más. Magnolia, si no existieras, te inventaría", expresó emocionada la actriz en un posteo de Instagram con varias fotos junto a su hija Magnolia.

"No sé cuál foto elegir porque son todas lindas, feliz cumple Magnoliti del amor, loquita linda que te queremos tanto", agregaba Caro Nolte en otra postal de la niña, una de las amigas más cercanas y agente de la agencia que representa a la China Suárez.

Se espera que tras unos días en el país y donde aprovechará para reencontrarse con sus afectos, la China Suárez regresará a Estambul para seguir su vida junto al ex de Wanda Nara mientras hay aún incertidumbre sobre su futuro futbolístico cuando finalice su contrato con el Galatasaray.

El especial saludo de Benjamín Vicuña a su hija Magnolia por el cumpleaños

A través de una emotivo posteo desde su cuenta en Instagram, Benjamín Vicuña celebró los ocho años de su hija Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez.

Durante las primeras horas del sábado 7 de febrero, el actor chileno saludó a su hija de manera muy emotiva desde la virtualidad y compartió un álbum fotográfico inédito.

"El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos", comenzó el artista a flor de piel.

"Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez", continuó Benjamín Vicuña destando a su pequeña hija.

Y cerró su mensaje en un posteo que cosechó miles de likes y afectuosos mensajes para la niña: "Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno".