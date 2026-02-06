Paula Varela explotó contra Fede Bal por ir al programa de Mengolini y expuso un picante audio: "¡Vendido!"

Varela cuestionó que el actor le dijo a mediados de enero que no iba a dar entrevistas cuando lo convocó y después apareció a pura risa en el ciclo de Mengolini, que lo había criticado con todo.

"Te sentás en un programa de una mina que ni conoces... 'Ay bandera blanca', después que la mina te boludea hace años y no venís con nosotros hace años que te venimos llamando", comentó indignada Paula Varela.

Y ahí dio paso al audio con la respuesta de Fede Bal cuando en enero ella lo convocó para una nota: "No voy a hacer nada, quiero que piensen que me retiré de la profesión y que me puse una rotisería", le dijo el actor en ese entonces negándose a la entrevista.

La panelista siguió enojadísima por la actitud del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal: "Lo dejo hasta ahí porque soy buena, es del 20 de enero este mensaje. Va y sentas el cu.. en el programa de Julia Mengolini que ni la conoces y encima son tan berretas de decir 'ponemos bandera blanca'. Claro, después de que te hicieron pelota, ¡sos un vendido Fede Bal!", finalizó categórica.

Las conmovedoras imágenes con que Fede Bal recordó su lucha contra el cáncer

En el Día Mundial contra el cáncer, Fede Bal compartió imágenes de su tratamiento durante la pandemia y un video íntimo junto a su mamá, Carmen Barbieri, que conmovió a sus seguidores.

El actor volvió a utilizar sus redes sociales para reflexionar sobre uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer de intestino que recibió en 2020, en plena pandemia por Covid-19.

“Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más. Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó", comenzó su fuerte recuerdo.

Y remarcó: "Ese soy yo, en plena pandemia, el día que termine la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video”.

“Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad. Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso", siguió el actor emotivo.

Y cerró: "Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo. Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla”.