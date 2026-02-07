La salida de Laila Roth del programa de Mario Pergolini que destapó una escandalosa interna: "Diva sin..."

Embed

En primer lugar, mencionó las inoportunas vacaciones que se tomó Laila a poco del debut del ciclo: "Se tomó vacaciones a los primeros meses de las grabaciones", así como también trascendió que Roth "se pedía días para hacer sus shows de stand up", situación que no le habría caído nada bien al conductor.

Asimismo, el movilero de SQP habló de su falta de profesionalismo, según una fuente más que comfiable, por sus "llegadas tarde", así como también fue un factor clave el hecho de "nunca se aprendía los guiones por completo".

Pero el punto de quiebre para decidir su salida, según Bar, habría sido un tema actitud de la actriz. Según las propias palabras de la producción de Otro Día Perdido, a Laila Roth la describieron como una "diva sin sentido" y "fastidiosa". "El quiebre fue el tema de egos, básicamente se subió al pony", sentenció el periodista.

Fue allí que incluso recordaron la noche que el mismísimo Mario Pergolini le pasó factura a Laila su viaje de vacaciones a México. "No encajó en el equipo, en el trío, desde el primer programa", concluyeron.

En tanto, el ciclo del ex chico malo de la tv no tardó en conseguir el reemplazo de Laila. Así, este 2026 quien se sume al equipo conformado por Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán será la locutora Evelyn Botto, quien adquirió mucha popularidad y exposición pública desde que está de novia con Fede Bal.

Laila Roth será reemplazada en ODP - captura SQP

Cómo fue el picante saludo de cumpleaños de Mario Pergolini a Susana Giménez que reavivó su histórica pelea

El 29 de enero no fue una fecha más en el calendario del espectáculo argentino: Susana Giménez celebró sus 82 años y, como sucede cada vez que la diva cumple años, las redes sociales se poblaron de saludos, recuerdos y mensajes cargados de cariño por parte de colegas, amigos y figuras históricas de la televisión. Sin embargo, entre tantas dedicatorias previsibles, hubo una que se destacó por inesperada y que rápidamente se volvió tema de conversación: la de Mario Pergolini.

El exconductor de Caiga Quien Caiga sorprendió al dejar de lado viejos rencores y apostar por un saludo distinto, atravesado por el humor, la autocrítica y una cuota de melancolía. Lejos de un mensaje protocolar, Pergolini publicó un video en sus redes sociales acompañado por una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial, donde ambos aparecen compartiendo escenas ficticias, en un clima relajado y cómplice que contrasta con la historia real que los une.

En ese posteo, Mario no esquivó el elefante en la habitación: el histórico conflicto mediático que mantuvo con Susana desde los años 90, cuando algunos comentarios irónicos realizados en su programa marcaron un quiebre que la diva nunca terminó de perdonar. Con tono reflexivo, el conductor puso palabras a ese pasado y fue directo: “Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”.

Embed

Lejos de quedarse ahí, Pergolini profundizó su descargo y se permitió imaginar una relación que jamás prosperó. Entre ironía y arrepentimiento, describió escenarios hipotéticos que nunca existieron: “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”.

El mensaje no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones. Muchos destacaron la originalidad del homenaje y la honestidad del pedido de disculpas, mientras otros se preguntaron si este gesto podría ser el primer paso hacia una reconciliación pública entre dos pesos pesados de la TV argentina. Lo cierto es que, con un simple video y un mea culpa inesperado, Pergolini volvió a poner sobre la mesa una relación marcada por el pasado, pero que sigue despertando interés, curiosidad y debate entre el público.