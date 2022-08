Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de mala relación con Nicolás Cabré

"En esta no me puedo hacer cargo de un rumor. Estoy pasando una situación familiar difícil por eso no estábamos saliendo a comer con los compañeros pero si por esa falta de expresión de alegría sacaron ciertas conjeturas que nos llevamos mal, no me parece. El elenco me ha bancado lo que estoy pasando", precisó Benjamín Vicuña sobre su vínculo con el elenco de la obra.

Y agregó: "Es un lugar de trabajo, no sé si las angelitas o vos son todos amigos, tenemos buena onda y hacemos un buen laburo".

"¿Con Nico Cabré no hay buena relación?", le preguntó directamente el cronista. Y ahí el actor aclaró: "Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones (se ríe). Está todo en orden y la verdad que no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos...".

"Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto. La mejor del mundo", se sinceró el chileno.

benjamin vicuña.jpg

Qué se dijo de la tensa relación entre Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

En LAM, América Tv, Yanina Latorre sorprendió al confirmar que Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña no se pueden ni ver, tratan de evitarse y la tensión entre ellos es notoria.

La panelista indicó que una fuente vio al actor junto a Laurita Fernández en el Paseo La Plaza, donde la rubia se encuentra protagonizando El Método Grönhol junto al galán chileno. Esa persona le informó a la angelita que observó un saludo "distante" entre Cabré y Vicuña.

"El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco", sostuvo Yanina en LAM.

La panelista indicó que no entiende por qué hay tanta tensión entre ellos: "Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de la China. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa la China", concluyó.