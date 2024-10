Beto Casella respondió si volvería a trabajar con Tamara Pettinato tras la polémica con Bendita

“Ella está en todo su derecho, más si vos te sentís despedido. A mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el canal despedirla porque en ningún momento le mandaron una carta documento o le comunicó con recursos humanos ‘estás despedida’”, aseguró Beto.

En ese sentido, indicó: “Estaba en un tiempito de espera. La idea era preservarla a ella y preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar y mandó la carta documento. Ahí cerrás toda puerta para dialogar”.

“No estaba en el espíritu del canal ni del grupo desprenderse de ella. Si ella tuvo poca paciencia o no le gustó el tratamiento que le dimos al tema cuando ella no estaba, escapa a mi voluntad. Yo hice lo que tenía que hacer. Todo lo que haya decidido estaba consensuado con mis compañeros", agregó.

Además, explicó que hasta el momento Tamara no volvió a tener comunicación con sus compañeros y sentenció: "Si se fue mal, se fue mal con todos".

Por último reveló si volvería a trabajar con ella y respondió al gesto que tuvo ella cuando le hicieron la misma pregunta y solamente sonrió. “Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó", reconoció.

"Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada. Yo no te podría decir no, no trabajo más con Tamara. La experiencia laburando con ella fue buena", concluyó.

La drástica decisión judicial de Tamara Pettinato tras sentirse ninguneada en Bendita

Semanas atrás, Beto Casella fue tajante al referirse al futuro de Tamara Pettinato en Bendita. "Está en manos del canal", aseguró el conductor luego de expresar su malestar por ciertas actitudes de la panelista que le dejaron un sabor amargo.

Este jueves, en una nota con Socios del espectáculo, la hija de Roberto Pettinato sorprendió al referirse a su vínculo profesional con El Nueve. "Pasó a legales", lanzó, sin vueltas, en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Tamara mencionó que no tuvo notificaciones de parte del canal. Por ese motivo, ella tomó la determinación de enviarles una carta documento. "Nadie se comunicó conmigo. Nadie me dijo nada, entonces mandé una carta documento", precisó en la nota que le hizo Water Leiva.

La ex panelista de Bendita reveló que la dejó en shock la respuesta que recibió por parte de las autoridades de El Nueve: "Básicamente niegan que yo haya trabajado ahí. Es rara la estrategia porque justo son cosas que salen al aire. Veremos cuál es el plan de ellos".

Por último, la hija de Roberto Pettinato se mostró despreocupada por su futuro laboral y económico. "Tengo tres trabajos", resaltó, relajada.