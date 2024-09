El picante gesto de los integrantes de Bendita con Tamara Pettinato tras quedar fuera del programa

Embed

“Tamara quedó afuera de Bendita, pero no tiene problemas con el canal. (Ella) apunta a Beto y a su productor, Leo González”, aseguró Ángel y sumó: “Tamara mandó una carta documento, no es en contra del canal, es para ver su situación legal. Porque cuando te dicen ‘tomate unos días. No vengas’ en algún momento tenés que retornar. Además, ella no quiso salir del programa. Pero fue Beto quien le dijo ‘tomate unos días’”.

En tanto, sobre el futuro laboral de Pettinato en El Nueve, el conductor de LAM agregó que “es probable que el canal la reincorpore en otro espacio, o en otro programa… Por más que ella diga en cámara que quiera volver, si la echan del grupo y no le hablan…”.

Y por último, De Brito expuso que “los compañeros de Bendita reconocen que la eliminaron del grupo de WhatsApp”, dando por concluido el tema de la salida de Tamara Pettinato del programa.

Bendita - captura.jpg

Y agregó: "Hay bastante enojo con ella. A ella le cayó muy mal cómo trataron el tema en el que era su programa".

Luego, emitieron una nota que le hicieron a Tamara. "Todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera", contó la periodista sobre su futuro en El Nueve.

E insistió: "Es como se manejan ellos. No tengo idea. Me dijeron 'tomate una semana'. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron".