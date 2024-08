La fulminante crítica de Beto Casella a Tamara Pettinato tras el escándalo en Bendita

En la mencionada entrevista, Casella expresó: “A mí mi convicción me dijo en su momento ‘no la puedo despedir. Yo no la puedo echar. Yo no le puedo quitar el trabajo a alguien por esto, que si bien viéndolo es bochornoso e impresentable, sobre todo por la actitud del expresidente’. Ella está ahí, pero a ella no la votaron, lo votaron al tipo que está en el medio de otros despelotes más importantes”.

“El lunes a la mañana yo llamo a mi productor ejecutivo y le digo ‘leo, me parece que Tamara tiene que tomarse unos días’. Ahí hay toda una serie de gestiones donde la producción habla con ella y ella lo toma mal”, explicó el conductor de Bendita.

Y agregó sobre cómo se sintió Pettinato: "Ella dice que se sintió descuidada por nosotros con el tratamiento que le dimos al tema, que nosotros creemos que le dimos un tratamiento delicadísimo, y además toma mal esta cosa que le dice el productor ejecutivo de tomarse unos días: ‘Ah, pero ustedes encima están queriendo sacarme de encima. Yo si ustedes me proponen esto me doy por despedida y no vuelvo’”.

“Le dejé un mensaje yo, le dije ‘Tamara, la idea de que te tomes unos días es mía. La estoy asumiendo y te lo estoy comunicando. Si vos no querés venir más, no hay ningún problema’”, contó el periodista.

En otra parte de la nota, Beto siguió: “Cuando ella vuelve, que da su explicación tanto en la radio como en Bendita, a ninguno le gustó la actitud con la que volvió. Un poquito con un tono mandón, por no decirte soberbia, en lugar de… Si bien insisto, ella no fue la que lo viralizó, pero estaba ahí sentada en el sillón de Rivadavia, por lo cual podría haber venido con un tonito más cercano a ‘chicos, les generé un quilombo’ capaz en el corte. No tuvo nada de eso”.

Cuando terminó el tape, Adrián Pallares destacó: "Beto acaba de decir algo que por lo menos yo no sabía. En el corte ella no dijo nada, porque una cosa es lo que salió al aire y parece que en el corte él hubiera pretendido otra actitud, pero parece que no pasó ni al aire ni fuera del aire”.

Embed

Tamara Pettinato viajó al destino favorito de las estrellas de Hollywood para alejarse del escándalo

Tras la filtración de sus videos en la Casa Rosada con Alberto Fernández, Tamara Pettinato decidió viajar a un lugar soñado en la Patagonia, que suele ser elegido por las estrellas de Hollywood.

La panelista se tomó unos días para desconectarse de la repercusión mediática y el constante acecho de la prensa. ¿El destino elegido? Rada Tilly, una localidad argentina en la provincia del Chubut, situada a 15 km al sur del centro de Comodoro Rivadavia, en el departamento Escalante, que ofrece playas con un paisaje increíble.

En su cuenta de Instagram, Tamara Pettinato compartió un video mostrando la belleza de ese lugar. En el posteo, la hija de Roberto Pettinato colocó un corazón y marcó dicha ciudad.

Embed

Este mismo destino fue el que eligió Margot Robbie en su última visita al país. A mediados de marzo, la actriz de Barbie tuvo un fugaz paso por las playas de la pequeña ciudad de Rada Tilly, y después de comer en la zona habría emprendido un exclusivo viaje hacia la otra punta de Chubut.

Esta no es la primera vez que Tamara Pettinato va a la Patagonia en busca de calma. Días atrás, cuando salió el primer video de su visita a la Casa Rosada, la panelista también fue al sur para mantenerse en eje.