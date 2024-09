La decisión final que tomó El Nueve sobre Tamara Pettinato y su continuidad en Bendita

Y agregó: "Hay bastante enojo con ella. A ella le cayó muy mal cómo trataron el tema en el que era su programa".

Luego, emitieron una nota que le hicieron a Tamara. "Todavía no se cerró el vínculo con el canal. Estamos en la misma. No se comunicó nadie conmigo: me pidieron que me tome una semana y nunca más se comunicaron. Esa es su manera", contó la periodista sobre su futuro en El Nueve.

E insistió: "Es como se manejan ellos. No tengo idea. Me dijeron 'tomate una semana'. Y no me hablaron nunca más. Nadie. No tengo idea si me echaron".

Embed

Escandaloso detalle de un video íntimo de Alberto Fernández con otra famosa: "Explícito"

Luego del revuelo que generaron las imágenes de Tamara Pettinato en Casa Rosada con el entonces presidente Alberto Fernández, en Socios del espectáculo, El Trece, se dieron escandalosos detalles de otro material que involucraría al ex mandatario con una famosa actriz y que aún no salió a la luz.

"¿Viste que apareció el otro video que está dando vuelta? Levanta la cautelar Alberto, dale. Hay una actriz que está muy complicada...”, comentó Mariana Brey en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Se dijo que habría un video más más explícito...", amplió sobre el tema Nancy Duré. "Un video donde una le baila en tet.. a Alberto", advirtió Lussich.

Embed

Ahí, Majo Martino lanzó sin filtros sobre ese supuesto material en cuestión que aún no se conoció en público: "Y él se toca, se masturba".

A lo que Mariana Brey reaccionó: "Ay Majo no quería llegar a tanto" y luego comentó que hay más videos de otras famosas además de los que trascendieron de Tamara.

Cabe recordar que Fabiola Yañez denunció en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género y el ex presidente fue imputado por por lesiones graves y amenazas coactivas.