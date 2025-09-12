El desgarrador mensaje de Morena Rial a su hijo Francesco al que no ve a hace meses

Claro que eso no fue todo, porque musicalizó su Instagram Storie con un fragmento de Nunca lo olvides, uno de los hits de Airbag, que dice: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

Vale recordar que tras el conflicto judicial que atravesó con su expareja y padre del nene, Facundo Amborsioni, el 29 de octubre de 2024 la Cámara de Familia N°2 de Córdoba revocó la tenencia compartida de Francesco, dándose de manera permanente al papá de a criatura que vive en la provincia de Córdoba de manera permanente.

Y si bien Morena Rial puede verlo, la realidad es que debe viajar hasta allá y compartir con él apenas de a ratos, dado que no puede sacarlo de su lugar de residencia. De hecho, en algún momento intentó traerlo a Buenos Aires pero la Justicia le denegó el permiso.

Asimismo, en febrero de este año cuando la hija de Jorge Rial quedó detenida durante una semana, Camila, la actual esposa de Ambrosioni, confió que Morena llevaba por entonces tres meses sin verlo. En tanto, tras aquella compleja situación, lo concreto fue que recién en el mes de marzo la mediática viajó a la provincia serrana para que Francesco conozca a su hermanito Amadeo, fruto de su fugaz relación con Matías Ogas, que había nacido justamente en octubre pasado cuando la Justicia dictaminó que el mayor de los nenes se establezca en Córdoba con su papá.

IG Morena Rial con Francesco

Cuántos hijos tiene Morena Rial y quiénes son sus padres

Morena Rial tiene dos hijos. Francesco Benicio, nacido en 2019 es su primogénito, cuyo padre es Facundo Ambrosioni, un futbolista cordobés con el que estuvo en pareja de manera estable durante unos cuatro años, aproximadamente entre 2017 y 2021. La relación terminó en los peores términos, al punto tal que terminaron dirimiendo en la Justicia sus acusaciones donde se determinó que la custodia del menor quedase en manos del padre exclusivamente.

Morena Rial y Francesco 2.jpg

Al tiempo que Amadeo es su segundo hijo, nacido a finales de 2024, cuyo padre es Matías Ogas, un boxeador cordobés con el que Morena mantuvo una fugaz relación dado que cuando nació el bebé ya estaban separados. Y tal parece, esta relación también habría terminado en malos términos donde recientemente la hija de Jorge Rial lo acusó públicamente de no haber comprado ni siquiera un pañal para su hijo desde su nacimiento hace menos de un año.