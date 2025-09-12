A24.com

El desgarrador mensaje de Morena Rial a su hijo Francesco al que no ve a hace meses

La polémica influencer le habló a corazón abierto a su hijo mayor quien vive en Córdoba por una disposición judicial. Aquí, el más sincero mensaje de Morena Rial a Francesco Ambrosioni.

12 sept 2025, 09:58
Desde hace años que, por una u otra cuestión, Morena Rial es noticia por lo que hace o dejar de hacer. Desde pelearse ferozmente con su famoso padre, el periodista Jorge Rial; hacer polémicas declaraciones; mantener controvertidas relaciones sentimentales hasta haber terminado presa en el verano por haber formado parte de una banda delictiva dedicada al robo de viviendas bajo la modalidad de escruche.

Así las cosas, por todos estos motivos sumado a que no tiene un trabajo fijo y tampoco una vivienda estable es que la Justicia determinó que Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, viva con su papá en Córdoba fijando allí su domicilio legal.

Es así que desde octubre de 2024 Morena ve muy poco a su primogénito, porque si bien ella puede viajar a Córdoba para visitarlo durante algunas horas, no puede llevarlo a su casa en Buenos Aires.

Fue en este contexto que en las últimas horas Morena Rial compartió en sus redes sociales una postal con el pequeño en un ascensor, con un más emotivo mensaje. “Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”, escribió la hija de Jorge Rial al pie de la tierna postal junto a un emoji de un corazón roto y una carita a punto de llorar.

Claro que eso no fue todo, porque musicalizó su Instagram Storie con un fragmento de Nunca lo olvides, uno de los hits de Airbag, que dice: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

Vale recordar que tras el conflicto judicial que atravesó con su expareja y padre del nene, Facundo Amborsioni, el 29 de octubre de 2024 la Cámara de Familia N°2 de Córdoba revocó la tenencia compartida de Francesco, dándose de manera permanente al papá de a criatura que vive en la provincia de Córdoba de manera permanente.

Y si bien Morena Rial puede verlo, la realidad es que debe viajar hasta allá y compartir con él apenas de a ratos, dado que no puede sacarlo de su lugar de residencia. De hecho, en algún momento intentó traerlo a Buenos Aires pero la Justicia le denegó el permiso.

Asimismo, en febrero de este año cuando la hija de Jorge Rial quedó detenida durante una semana, Camila, la actual esposa de Ambrosioni, confió que Morena llevaba por entonces tres meses sin verlo. En tanto, tras aquella compleja situación, lo concreto fue que recién en el mes de marzo la mediática viajó a la provincia serrana para que Francesco conozca a su hermanito Amadeo, fruto de su fugaz relación con Matías Ogas, que había nacido justamente en octubre pasado cuando la Justicia dictaminó que el mayor de los nenes se establezca en Córdoba con su papá.

IG Morena Rial con Francesco

Cuántos hijos tiene Morena Rial y quiénes son sus padres

Morena Rial tiene dos hijos. Francesco Benicio, nacido en 2019 es su primogénito, cuyo padre es Facundo Ambrosioni, un futbolista cordobés con el que estuvo en pareja de manera estable durante unos cuatro años, aproximadamente entre 2017 y 2021. La relación terminó en los peores términos, al punto tal que terminaron dirimiendo en la Justicia sus acusaciones donde se determinó que la custodia del menor quedase en manos del padre exclusivamente.

Morena Rial y Francesco 2.jpg

Al tiempo que Amadeo es su segundo hijo, nacido a finales de 2024, cuyo padre es Matías Ogas, un boxeador cordobés con el que Morena mantuvo una fugaz relación dado que cuando nació el bebé ya estaban separados. Y tal parece, esta relación también habría terminado en malos términos donde recientemente la hija de Jorge Rial lo acusó públicamente de no haber comprado ni siquiera un pañal para su hijo desde su nacimiento hace menos de un año.

Morena Rial y Amadeo.jpg

     

 

