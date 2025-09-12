La hipotética estrategia de Evangelina Anderson para desviar los rumores de romance con Leandro Paredes

Embed

“En el medio de rumores de infidelidad donde la tienen vinculada con Paredes, apareció un video de Evangelina en un shopping con un jugador que no es él”, anunció entonces el angelito. Y fue allí que hizo saber que podría ser una estrategia por parte de Eva para desviar el foco mediático.

“No la encuentra nadie en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosamente amorosa con esta persona. ¿No querrá desviar la atención?”, se preguntó entonces el periodista frente a sus compañeras de LAM.

Concretamente, las imágenes muestran a Evangelina Anderson con un futbolista en la escalera mecánica un shopping mexicano en el que permanecieron por varias horas. “Estuvo en ese shopping con él entre 3 o 4 horas, se paseaba por todos lados de la mano, se fueron juntos en una camioneta. Existieron caricias y mimos”, agregó Ochoa al tiempo que Juli Argenta hizo saber que ese hombre que se ve de espaldas podría ser el futbolista Juanjo Purata del equipo azteca Tigres.

Así las cosas, el periodista de América recordó que Evangelina ya habría tenido algún tipo de contacto con Purata -soltero de 27 años- tiempo atrás, luego de su primera separación de Martín Demichelis. ¿Será?

El mexicano con el que se la vincula a Evangelina Anderson - captura LAM

Por qué Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis

Después de 18 años juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación. La noticia fue confirmada por la propia Anderson, quien aseguró que la decisión no fue algo reciente, sino una determinación tomada hace un tiempo y llevada adelante con madurez y respeto mutuo. La modelo subrayó que, a pesar de la ruptura, el vínculo con Demichelis quedó en buenos términos y que ambos priorizan, por encima de todo, la tranquilidad y el bienestar de sus hijos.

En sus declaraciones, la modelo fue muy clara al remarcar que no existieron terceros involucrados ni motivos relacionados con infidelidades, a pesar de la azafata que salió a asegurar que mantuvo un romance con el DT durante al menos ocho meses. Según explicó, su intención es mantener la discreción y no entrar en detalles que puedan afectar a su familia, sobre todo por respeto a sus tres hijos. La separación, señaló, se está llevando adelante con diálogo fluido y en un clima de paz, buscando evitar cualquier conflicto que pueda perjudicar la estabilidad de los chicos.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson

La modelo también dejó en claro que no existe posibilidad de reconciliación con Demichelis. Por el contrario, afirmó que se encuentra enfocada en sus propios proyectos laborales y que continuará viviendo en el lugar en el que actualmente reside. De esta manera, Anderson intenta darle continuidad a su vida personal y profesional, mientras atraviesa esta nueva etapa con la decisión de preservar la armonía familiar como eje principal.