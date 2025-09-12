Revelan cuándo habría sido el encuentro entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

“Me dijo ‘lo vi, imaginate que me mostró él la noticia, la leímos juntos, él me desmintió rotundamente el romance con Evangelina, me dijo que no la conoce’, por ahora no quiere hablar más que esto”, dijo la panelista.

Cabe destacar que en una entrevista exclusiva con PrimiciasYa, Eva Anderson decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre los rumores que la involucran sentimentalmente.

En sus declaraciones, Evangelina se mostró desconcertada por las versiones que circulan en distintos medios. Aclaró que se encuentra de viaje, disfrutando de unos días de descanso, y que ni siquiera está en Argentina en este momento.

"¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien que dijo, pero estoy soltera". Con estas palabras, la modelo desmintió de forma categórica los rumores que la vinculan con un nuevo romance, tras la información que dio Yanina Latorre en LAM.

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson tras ser vinculada con Leandro Paredes

Una nueva polémica tiene como protagonista a Evangelina Anderson tras la aparición de un video que generó gran repercusión en los medios.

El jueves por la noche en LAM (América TV), mostraron imágenes de la modelo en México junto a el futbolista Juanjo Purata, lo que despertó más rumores en torno a su vida privada.

Pepe Ochoa dio esta nueva información y sorprendió a sus compañeras con la primicia. “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”, relató el panelista al presentar el material.

“Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, señaló Pepe con picardía.

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, sumo luego.

Y mientras se veía el video, Ochoa detalló que el encuentro no pasó inadvertido. “Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, arrojó.

Por último, Pepe Ochoa contó que se comunicó con colegas de México para verificar la información. “En un momento existió un run run entre este futbolista y ella”, aseguró, sobre el video de Evangelina con el defensor del Club Tigres Juanjo Purata.