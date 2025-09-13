La salud de Thiago Medina tras el brutal accidente: el primer parte medico

Minutos después la institución médica emitió oficialmente un escueto primer parte médico, donde informa que Thiago Medina “ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, según reza el comunicado en las primeras líneas.

Y continuó detallando que “el paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado".

Así como finalmente concluyó informando que “las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Thiago Medina y Thiago Medina - adelanto parte médico -captura A24

Qué informó Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina

Horas antes, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus hijas, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad dentro de la preocupación generalizada que despertó el accidente que sufrió el joven. A través de sus historias de Instagram, la influencer confirmó que Medina había sido intervenido quirúrgicamente durante la madrugada, y que, aunque su estado continuaba siendo reservado, los médicos habían logrado estabilizarlo tras una operación de urgencia en la que fue necesario extirparle el bazo debido al daño que presentaba el órgano.

“Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, gracias”, fue el mensaje que compartió Daniela a primera hora del sábado, reflejando la difícil situación que atraviesa el ex Gran Hermano.

IG Daniela Celis - estado de salud de Thiago Medina tras operción

A pesar de que la relación sentimental entre ambos había terminado hace un tiempo, Celis no dudó en acercarse al hospital apenas recibió la noticia del siniestro. Según trascendió, permanece en la institución médica junto a las hermanas de Thiago, acompañando a la familia en este momento crítico y sumándose a las cadenas de oración que se multiplicaron en redes sociales.

Paralelamente, el entorno más cercano del joven hizo público un pedido solidario: se necesitan 25 dadores de sangre para reponer el banco del hospital, luego de la operación de urgencia que demandó múltiples transfusiones a raíz de la complejidad del cuadro. El pedido, que circula con fuerza en las últimas horas, busca colaborar con el restablecimiento de Medina, cuyo cuerpo sufrió graves lesiones tras el violento impacto ocurrido cuando su moto colisionó contra un automóvil que, aparentemente, circulaba en contramano.