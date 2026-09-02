La inesperada revelación de Yanina Latorre sobre el retiro de Messi de la Selección: "Hubo mucha..."

“Hoy al mediodía nos enteramos que Leo deja la Selección Argentina, se retira de ese puesto tan amado ¡A todos nos mató, nadie lo esperaba!", expresó Yanina Latorre al comenzar su análisis sobre la determinación de Lionel Messi.

Luego, la periodista recordó las críticas que había recibido el futbolista por aquella publicación dedicada a su padre y destacó particularmente la imagen elegida para acompañar sus palabras.

“El posteo que escribió me encantó. Me gustó la foto con el papel y la birome, porque hubo mucha gente que, cuando él despidió al papá, decían que había sido hecho con inteligencia artificial”, sostuvo Latorre, dejando en claro su postura frente a quienes habían cuestionado la autenticidad del mensaje.

Pero la conductora fue todavía más contundente al hablar de la personalidad de Messi y de la percepción que existe sobre su forma de comunicarse públicamente. En ese sentido, explicó que su bajo perfil frente a las cámaras no significa que sea una persona callada.

“No sé por qué creen que él no puede escribir. Lo que pasa que no es un tipo que, públicamente, hable mucho, pero todas las veces que yo lo ví, Leo habla sin parar”, aseguró.

Durante la emisión también participó su marido, Diego Latorre, quien brindó su mirada sobre la decisión del capitán argentino de ponerle punto final a su ciclo en la Selección. Para el exfutbolista, el momento elegido por Lionel Messi resulta adecuado y demuestra una gran capacidad para saber cuándo dar un paso al costado.

“Me parece lógico que sea este momento, porque es una agonía terrible hasta que se dice ‘adiós’. Creo que es de una gran sabiduría haberse retirado a tiempo, siendo considerado por el mundo, el mejor”, analizó Diego Latorre sobre el retiro del Diez de la Scaloneta.

Cuál fue el contundente mensaje de Sofi Martínez a Leo Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina continúa generando repercusiones y una de las voces que decidió expresar su emoción fue la periodista deportiva Sofi Martínez, quien le dedicó un sentido mensaje al capitán a través de sus redes sociales.

La periodista compartió en sus historias de Instagram el posteo que Messi publicó para comunicar su decisión y acompañó la imagen con unas palabras cargadas de reconocimiento: “Atravesaste a cada uno de los argentinos para siempre y de una manera mucho más fuerte que ganando títulos”. Luego, cerró con una breve frase: “Gracias, capitán”.

En su carta de despedida, el futbolista explicó el dolor que significó tomar esta determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”. También aseguró que siempre entregó todo por la camiseta argentina.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, reconoció el rosarino de 39 años.

Además, Messi agradeció el cariño recibido durante dos décadas y destacó a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes. Finalmente, expresó su orgullo por todo lo conseguido junto a la Selección y cerró con una frase cargada de emoción: “¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”.