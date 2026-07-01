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El dolor de Cande Tinelli por el duro momento que atraviesa: "Pulsión de muerte"

Cande Tinelli compartió la angustia que atraviesa por el delicado estado de salud de un ser querido y realizó un desesperado pedido a través de sus redes sociales.

1 jul 2026, 18:05
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El dolor de Cande Tinelli por el duro momento que atraviesa: "Pulsión de muerte"

Cande Tinelli compartió con sus seguidores la angustia que atraviesa por el delicado estado de salud de Linda, su perra de 14 años. A través de sus historias de Instagram, la influencer reveló que el animal enfrenta un complejo cuadro médico y que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

La hija de Marcelo Tinelli explicó que su mascota fue diagnosticada con cáncer y metástasis, una noticia que la golpeó profundamente y la obligó a tomar una difícil decisión junto al equipo veterinario.

"Me sugirieron dormirla. Se venía el final, fue un drama. Duelándola en vida, pulsión de muerte", escribió al recordar el momento en el que conoció el diagnóstico de Linda.

Pese al panorama poco alentador, Cande decidió darle una nueva oportunidad a su compañera de vida y avanzar con una cirugía que intentará extirpar los tumores detectados: "Así que tuve que decidir y, con 14 pirulos, mi fuerte enana una vez más entra a quirófano mañana para extraer todo lo que hay de tumor y metástasis".

En otra de sus publicaciones, la influencer reconoció que vive estas horas con mucha incertidumbre y temor por el resultado de la intervención. Aun así, aseguró que intenta aferrarse a la esperanza y a la confianza en los especialistas que atenderán a su mascota. "Tengo pánico y pensamientos contradictorios, pero confío en el universo y en los profesionales", expresó.

Luego, compartió una profunda reflexión sobre el vínculo que mantiene con su mascota y dejó en claro que todavía no está preparada para despedirse de ella. "Creo que lo último que se pierde es la fe. No estoy lista y creo que ella tampoco para que se vaya aún de este plano. Siento que ella aún quiere vivir", escribió con emoción.

Para finalizar, la cantante y diseñadora les hizo un especial pedido a sus seguidores. Junto a una conmovedora imagen de Linda, concluyó: "Prendan velitas", una frase que rápidamente despertó una ola de mensajes de apoyo, fuerza y buenos deseos para que la cirugía sea un éxito.

Cómo se enteró Cande Tinelli de la salud de su perrita

Cande Tinelli reveló en agosto de 2025 cómo se enteró del delicado estado de salud de su perra Linda.

Según contó, todo comenzó luego de que su mascota fuera sometida a una biopsia de vejiga. Tras recibir los resultados de ese estudio, llegó el diagnóstico que más temía: un tumor maligno que no puede ser intervenido quirúrgicamente.

"Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré, luego de una biopsia de la vejiga de mi perra, que tiene un tumor maligno que no se puede operar", expresó Cande con profunda angustia al compartir la noticia con sus seguidores.

La hija de Marcelo Tinelli explicó que decidió hacer público lo que estaba atravesando porque necesitaba contención y conocer historias de personas que hubieran pasado por una situación similar.

"No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme", agregó.

Luego de recibir numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, Cande volvió a agradecer el cariño y acompañamiento recibido: "Gracias por sus mensajes".

     

 

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