El desgarrador relato de la hija de Maru Botana: cómo se enteró de la muerte de su hermano de seis meses

A pesar del paso del tiempo, dejó en claro que la presencia de su hermano nunca desapareció dentro de la familia. “Siempre se nombró Facu a lo largo de toda mi vida. Siempre”, aseguró, dejando ver cómo el recuerdo se mantuvo vivo en lo cotidiano.

En ese contexto, también reveló una frase que marcó profundamente a su madre y que, con los años, terminó moldeando la manera en la que todos atravesaron el duelo. “Hace poco me contó que un cura le dijo: ‘Zafaste, porque todos tus hijos son chicos, creo que teníamos todos nueve años para abajo, van a recordar esto con mucho amor. Como un recuerdo lindo’. Y así lo recuerdo yo”, expresó.

Su testimonio dejó ver cómo, más allá del dolor, la familia logró construir una memoria atravesada por el cariño y la contención.

Sobre ese punto, Sofía destacó el rol clave del vínculo entre hermanos para sobrellevar momentos difíciles. “Somos muy cercanos. Nos bancamos y estamos en todo lo que necesitamos”, concluyó, poniendo en palabras el sostén emocional que los une hasta hoy.

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Por qué se va del país Sofía, la hija de Maru Botana: el motivo de la decisión

Luego de haber quedado en el centro de las críticas en redes sociales, Sofía Solá, hija de Maru Botana, volvió a captar la atención con una decisión que redefine su presente: dejar Argentina para apostar de lleno a un sueño que arrastra desde chica.

La noticia la dio a conocer a través de TikTok, plataforma en la que suele mostrarse sin filtros. Allí, con evidente entusiasmo, contó que se instalará en Barcelona. “Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, estoy cumpliendo mi sueño”, expresó.

Según relató, la idea de mudarse al exterior no es nueva, sino que la acompaña desde la infancia. “Desde que soy muy chiquitita sueño con irme a vivir a una ciudad y, cuando conocí Barcelona, supe que esa era la ciudad”, explicó.

Sin embargo, no siempre tuvo claro cómo concretarlo. Recordó que el año pasado había evaluado irse, pero desde un lugar más impulsivo. “Me di cuenta de que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria. Sentía que Buenos Aires me atrapaba, me hacía mal, que el ambiente y la gente con la que me rodeaba me hacían mal. En fin, me quería ir a modo de escapatoria y no iba con nada en concreto”, contó.

Con el tiempo, logró ordenar sus objetivos y enfocarse en su desarrollo profesional como modelo e influencer. Ese proceso fue clave para tomar una decisión más sólida. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de modelo e influencer en las redes, me di cuenta de que era un trabajo que a mí me encanta, me fascina y lo re disfruto. Entonces accioné frente a eso para cumplir mi sueño de irme a vivir a otro lado, pero primero busqué formar todo lo que yo quería acá en Buenos Aires”, detalló.

Ese crecimiento tuvo un resultado concreto: a comienzos de año viajó a Barcelona, se reunió con una agencia y fue elegida para sumarse a su staff. A partir de eso, confirmó que vivirá allí, al menos, hasta agosto.

Antes de cerrar, dejó una reflexión personal sobre el camino recorrido y la importancia de la constancia: “Estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo, si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Sé que es un sueño súper alto, pero cada pasito cuenta. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar. Confiar en uno mismo”.

