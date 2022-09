Catherine Fulop llamó en vivo a Oriana Sabatini para preguntarle por los rumores de embarazo

Catherine Fulop - Por ahora no voy a ser abuela - captura Intrusos.jpg Catherine Fulop se ilusionó con la posibilidad de que Oriana Sabatini le de su primer nieto. Así, tras los rumores le consultó en plena nota con Intrusos (América TV).

Tras explicarle Gonzalo Vázquez cómo y por qué tomó fuerza la versión, Fulop admitió que le extrañó que su yerno no haya hecho la máscara (que habitualmente hace) y reconoció que no le preguntó a su hija, Oriana Sabatini, ya que pensó que era un gesto a su compañero que fue a abrazar.

"Pero me acabas de avivar. ¡Ya le voy a preguntar!" disparó verborrágica la actriz venezolana y no dudó en sacar su teléfono celular y hacer una videollamada con su hija mayor. Si bien la cantante y modelo estaba en pleno menester estético, haciéndose la tintura en el pelo respondió la consulta concreta del posible abuelazgo de Cathy.

Oriana Sabatini videollamada Catherine por no embarazo.jpg Oriana Sabatini, en plena sesión de peluquería, negó la posibilidad de estar embarazada a través de una videollamada con su madre, Catherine Fulop.

"¡No! Los amo, mandales un beso. Yo también, me tembló... se me llenó un poquito el cul... de preguntas cuando vi esa seña. Dije imposible igual, porque no. Hizo una seña como de mate", explicó la mayor de las Sabatini. "¡Ah qué desilusión, coñ...!", disparó entonces desencantada la mujer de Ova Sabatini.

Catherine Fulop sobre la confesión sexual de Oriana Sabatini: "Hablar de género atrasa"

Allá por febrero de 2021, en sus preguntas y respuestas de Instagram, Oriana Sabatini respondió sin filtro si se considera bisexual. "Si hay que ponerle una etiqueta supongo que sí", contestó ante la pregunta de una persona sobre si se consideraba bisexual.

En ese marco, Catherine Fulop se refirió a esta declaración de su hija y que generaron gran repercusión en los medios.

Oriana Sabatini Catherine Fulop.jpg

“Creo que hablar de género atrasa. Lo que Oriana quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad o que está con su novio y con una chica", explicó por entonces la conductora en charla con "Implacables", El Nueve.

Y añadió: “Oriana está enamorada de Paulo Dybala (su actual novio) no porque sea hombre, sino porque ella considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”.