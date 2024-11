Cazzu habló por primera vez de su escandalosa separación de Christian Nodal: "Mantuve el silencio por..."

"Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan... Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira", contó la artista en alusión al padre de su hija y a su actual pareja Ángela Aguilar. "Yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo", remarcó.

"Y la gravedad que tiene esto es que viene de la boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando sale de las notas, de cosas inventadas", agregó.

"Se han dicho muchas cosas y le han hecho mucho daño a mi familia, y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público en realidad, pero de puertas para adentro fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana inesperadamente", expresó.

Luego, sumó: "En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba a una bebita de ocho meses. Y me refugiaba en mi círculo, personas que desarrollaron planes para protegerme. Aunque había muchas cosas de las que no podían proteger".

Más adelante, sostuvo: "Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. A mi me dejaron por un motivo distinto. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en la que se enteró todo el mundo".

En otra parte de la entrevista, Cazzu se refirió a Ángela. "Me sorprendí porque a ella la conocía y había compartido algunas. Al principio creí que no era, resultó que sí. Y fue una gran sorpresa obviamente, pero no hice nada al respecto, simplemente lo acepté", relató.

"Yo sufrí muchísimo y se rompieron mucho más que un corazón", cerró la jujeña.

Descubrieron el truco de Cazzu para que no se vea a Christian Nodal en la fiesta de cumple de su hija

Este fin de semana Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, cumplió una año. La cantante argentina le hizo una mega fiesta rodeada de amigos, en la que estuvo el cantante mexicano.

Pero, las críticas al azteca no se hicieron esperar. ¿Los motivos? él no publicó nada de esa fiesta ni un saludo a la beba en un día tan especial. Vale recordar que el cantante dejó a Cazzu por su mejor amiga, Ángela Aguilar, metiéndose en el ojo de la tormenta.

Nodal apareció en las redes para explicar que él no saludaría a su hija por allí o sea que no le interesaba hacerlo de ese modo, que a él le importaba estar en las fotos del álbum que luego su hija mirará cuando sea grande.

Sin embargo, Cazzu si publicó cada uno de los minutos del cumple de Inti en sus redes sociales.

La artista argentina mostró que su amiga Nicki Nicole en el evento.

La jujeña usó una estrategia para que no se viera que nodal estaba allí presente, sólo compartieron el momento de cantarle el feliz cumpleaños a la beba de uno y lo que hizo fue cortar el pedacito en el que le parecía. Eso sí, los fans notaron que si estaba su mano por los tatuajes.